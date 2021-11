Los aires del Albaicín en una novela de la santurtziarra Iria Blake

vIAJAR alimenta el alma, los sentidos y también la imaginación y la creatividad. Bien lo sabe la escritora Iria Blake, quien acaba de publicar Breathe me. Eres mi Refugio, su sexta novela. Esa historia, que tiene a Samuel y Candela como protagonistas, empezó a construirse en un viaje que Iria y su pareja hicieron a Granada en 2018. "Esta historia se me ocurrió cenando una noche en el Albaicín y allí empecé a visualizar los lugares en los que podría desarrollarse la trama", explica la creadora santurtziarra. Al volver de ese viaje, Iria Blake comenzó a escribir esta novela que concluyó a finales de 2018, pero ha debido esperar más de lo deseable para ser publicada. "Estaba previsto que la sacase al mercado al inicio de la pandemia, pero no he querido publicarla durante esos meses tan duros porque creo que no era el momento para publicar una historia que, realmente, es triste", reconoce Iria.

Y es que Breathe Me. Eres mi Refugio recoge la historia de Samuel y Candela, una pareja en la que él proviene de una familia desestructurada y muy vulnerable, mientras que ella vive una situación más acomodada y estable. Pese a vivir en mundos opuestos, el amor les une y ahí comienza una historia en la que Iria Blake ha buscado transmitir más sentimientos al lector que en sus cinco obras anteriores. "En esta novela sí es cierto que me he centrado más en el plano de los sentimientos a trasladar a las personas que la lean", reconoce Iria.

Libro con canción



Breathe Me. Eres mi Refugio es una novela que, como no podía ser de otra manera, se puede leer, pero también se puede, de alguna forma, escuchar. Y es que la historia que protagonizan Samuel y Candela tiene su propia canción, ya que el compositor mexicano Jorge Jarquím ha creado el tema Respira, canción basada en esta novela. "Pedí a mi amigo Jorge si podía dedicar un tema a la historia de Samuel y Candela y aceptó. Han sido muchas conversaciones entre ambos y el resultado de su trabajo es increíble. Ha creado una balada que refleja muy bien lo que busco hacer llegar con esta historia", indica Iria. Precisamente, ese proceso de creación de la canción ha ayudado a Iria a conocer de una forma más profunda a Samuel y Candela, dos personajes que ha creado ella misma, pero que poco a poco han ido cogiendo personalidad propia.

Por fortuna, la situación pandémica va volviendo a niveles más controlables que permiten que vuelva la actividad social. Por ello, Iria podrá presentar Breathe Me. Eres mi Refugio en diciembre en la Casa Torre de Santurtzi junto a las también escritoras Idoia Amo y Eva M. Soler. "Siempre hace una gran ilusión presentar una novela y más en Santurtzi, mi pueblo, pero más aún después de todo lo que hemos vivido durante este último año y medio como sociedad. Poder recuperar la relación directa con los lectores y lectoras, "estar con ellos, compartir momentos es algo que he echado mucho de menos en este tiempo. Porque a través de las redes sociales se puede entablar relación, sí, pero nada como el cara a cara, ver la reacción de los lectores y firmarles libros", señala Iria Blake.

Iria Blake decidió no publicar ni esta ni otras obras durante los momentos más críticos de la pandemia, pero eso no quiere decir que dejase de escribir durante esos meses de confinamiento domiciliario forzoso. Ni mucho menos. "Es cierto que durante el confinamiento me dio miedo no tener más ideas para poder seguir creando nuevas historias, pero por suerte no ha sido así y fruto de ello han surgido tres novelas más que espero ir publicando próximamente", explica la autora santurtziarra.

una gran editorial



Una de ellas verá la luz el próximo año y lo hará bajo el sello de una gran editorial, lo que supone un importante paso adelante en la carrera literaria de Iria Blake. "Hace unos días que he cerrado el acuerdo con ellos y puedo decir que supone hacer realidad un sueño. Es muy bonito que una editorial grande apueste por ti y espero que todo vaya bien", desea. La novela aún tiene por decidir el título, pero lo que sí sabe que buscará sorprender al lector, ya que en ella, la escritora se manejará en registros en los que el público aún no la conoce. "Siempre he querido ir dando pasos adelante, empecé con la novela romántica, pero también quiero probarme en otros registros como, por ejemplo, la comedia o el terror que representan un reto y una motivación para mí misma", reconoce.

El hecho de haber firmado un acuerdo con una editorial no quiere decir que, inmediatamente, Iria vaya a cerrar el camino de la autopublicación, de hecho, entre sus planes está autopublicar, al menos, una novela a lo largo del año que viene. "Que te publique una novela una editorial puede ser, ojalá que no, algo puntual, por eso tengo claro que tengo que seguir autopublicando", indica la escritora, a quien se le plantea un 2022 realmente intenso. Entre otros proyectos que tiene en mente, figura una trilogía que surgirá a raíz de una conocidísima serie española que, sin duda, ha marcado toda una época. "Es una idea que me surgió y espero poder ir haciéndola realidad poco a poco y con mucha paciencia", indica.

Quizá entre los planes para el próximo año también esté otro viaje a Granada, ciudad que le inspiró la historia que cuenta Breathe Me. Eres mi Refugio. "Desde que escribí la novela no he vuelto a Granada, pero sé que cuando vaya veré la ciudad de una forma diferente gracias a la historia de Samuel y Candela", concluye Iria Blake, la creadora de esta novela que tuvo a los aires del sur como fuente de inspiración.