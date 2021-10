Portugalete crea una ruta para conocer mejor la villa

Portugalete tiene un amplio abanico de atractivos que ofrecer a sus visitantes y una apasionante historia de casi 700 años de vida que contar. En este sentido, el Ayuntamiento jarrillero está instalando una veintena de paneles en aquellos puntos de gran interés de la noble villa, uniendo estos 20 puntos, se trazará una gran ruta que permitirá a los jarrilleros y visitantes conocer mejor la villa y su historia. Los primeros paneles ya se han colocado en puntos tan destacados como el Mareómetro, el parque Doctor Areilza, la antigua estación del tren y la Basílica de Santa María y se espera que la totalidad de los 20 paneles estén colocados entre finales del presente año y las primeras semanas de 2022. "Estos 20 paneles se están colocando en edificios y lugares muy emblemáticos de nuestra villa y explicarán la historia de cada uno de los lugares. Cabe destacar que ya se han colocado los primeros cuatro paneles", explicó Mikel Torres, alcalde de Portugalete.





Panel ya instalado. Foto: M. A. P.

Estos puntos ofrecerán la información en cuatro idiomas (castellano, euskera, inglés y francés) y cada uno de ellos tendrá un código QR que, al escanearlo con el teléfono móvil llevará al usuario a la página web de Turismo de Portugalete. Así, los usuarios podrán acceder a microvídeos de cada lugar y contar con información extra que les permitirá hacer una visita guiada por lo más importante de la noble villa de manera individualizada y al ritmo que deseen. "Este proyecto nos va a permitir contar la historia de nuestra villa desde los orígenes de la misma y mostrar cómo ha sido la evolución de Portugalete a lo largo de estos casi 700 años de historia", indicó Torres. En este aspecto, a lo largo de las próximas semanas se colocarán este tipo de paneles en puntos de tanta carga histórica e identitaria en la villa como, por ejemplo, la Torre Salazar, el Puente Colgante, la plaza del Solar, el Casco Viejo, el mercado y las casas del grupo El Progreso.

De esta manera, Portugalete dará un paso más en su camino para reforzarse y asentarse como uno de los principales destinos turísticos de Bizkaia. El verano que acaba de concluir no ha sido, ni mucho menos, un mal periodo turístico para la noble villa teniendo en cuenta que aún había notables restricciones con motivo de la pandemia. En este último periodo estival han pasado por Portugalete más de 50.000 visitantes que han podido disfrutar, entre otras cosas, de los dos Patrimonios de la Humanidad con los que cuenta el municipio: el Puente Colgante y la Ruta Norte del Camino de Santiago. "El balance de este pasado verano ha sido bueno. No se ha llegado a las cifras prepandemia, pero no estamos lejos de ellas. Esperamos que para final de año, gracias a los puentes del Pilar, Todos los Santos y la Constitución estemos mucho más cerca de las cifras de otros años", subrayó el primer edil.

En el aspecto turístico, el año 2022 promete emociones fuertes para Portugalete con motivo, por un lado, de su 700 aniversario y, por el otro, de la celebración del año Xacobeo. Y es que la pandemia ha hecho que lo que iba a ser un solo año Xacobeo, este 2021, se convierta de forma excepcional en dos años.