Mendi Alde Dantza Taldea hace revivir a Santurtzi el aurresku de 1921

Dicen que la historia suele ser cíclica, que todo vuelve y en el caso de Santurtzi está viviendo unos tiempos que tienen algunos puntos en común con lo que se vivía hace justamente un siglo. El pueblo marinero vuelve a celebrar entusiasmado los triunfos de su trainera, la Sotera y hace justo 100 años, cuando tuvieron lugar los primeros grandes triunfos de los bogadores santurtziarras, a su llegada a la localidad fueron agasajados con un aurresku de cuerda bailado por mujeres. Ayer, en pleno 2021, ese aurresku volvió a ser bailado para, entre otros, honrar a los remeros del municipio y fue así gracias a Mendi Alde Dantza Taldea, grupo que está celebrando su 60 aniversario y que hace cuatro años, gracias a la investigación de Emilio Xabier Dueñas, recuperó ese aurresku de 1921 que destaca por ser el más antiguo del que, en principio, se conservan filmaciones.





Fotograma del vídeo del aurresku de 1921. Foto: DEIA

Así, el parque central santurtziarra lució sus mejores galas para ser el escenario de un acto que, en principio, debiera haber estado enmarcado en la celebración del Sardinera Eguna, festividad que la pandemia ha obligado a suspender por segundo año consecutivo. "Para nosotros el de hoy es un día muy especial y esperado porque celebramos el centenario de aquel aurresku de mujeres y, también, porque estamos en plena celebración del 60 aniversario de Mendi Alde y del 25 aniversario de la comparsa de gigantes. La verdad es que ha coincidido todo de manera que estamos conmemorando varias cifras redondas", señaló Mundi Flores, presidente de Mendi Alde Dantza Taldea. La pandemia ha reducido sobremanera el tiempo que las dantzaris del grupo de danzas de Kabiezes ha tenido para preparar el baile que ayer domingo dio color y tintes históricos al parque central santurtziarra. "Hemos ensayado a lo largo de este mes que es cuando se han flexibilizado las medidas contra el coronavirus", reconoció Mundi. El esfuerzo de las dantzaris de Mendi Alde ha sido muy grande para preparar en poco tiempo este homenaje, pero también lo fue para bailarlo, puesto que las dantzaris tuvieron que bailar a pleno sol con la mascarilla puesta, algo que dificultaba un poco más la actuación.





Foto de familia de los integrantes de Mendi Alde Dantza Taldea en su 60 aniversario. Foto: M. A. Pardo

Ayer domingo, como ya se ha convertido en una extraña costumbre, las dantzaris no pudieron percibir la sonrisa de satisfacción del público que se dio cita en el parque central de la localidad marinera, pero las mascarillas no pueden tapar la emoción de recuperar parte importante de la historia de Santurtzi. Emoción y gratitud que se tradujo en aplausos que los presentes en el parque central no dudaron en ofrecer tanto a las dantzaris como a los dos colectivos del municipio homenajeados.

De esta manera, las dantzaris paso a paso, fueron homenajeando a la Sotera por su histórica temporada y, también homenajearon a su propio grupo por una trayectoria de 60 años impulsando las danzas vascas en Santurtzi e investigando en la historia de la danza. "Nosotros cada año solemos homenajear a algún colectivo del municipio por la labor que hacen y este año, como es nuestro 60 aniversario, también hemos decidido darnos un reconocimiento a nosotros mismos", destacó Mundi Flores. Y, realmente, no hay mejor muestra de la labor de investigación de este grupo que la recuperación de este aurresku de cuerda femenino. No fue un proceso fácil el que culminaron hace cuatro años, puesto que, aunque por fortuna hay un vídeo de la época que permite ver los pasos de los que se compone aquel aurresku, dicho vídeo carece de sonido y a través del conocimiento de los integrantes de Mendi Alde se trabajó en la creación de una melodía lo más fiel posible a la que tendría aquel aurresku. Esa partitura volvió a resonar gracias a los txistularis que participaron en el acto y que pusieron la banda sonora a un aurresku que, poco a poco, desde 2017, va incorporándose al libro de danzas de Mendi Alde. "Esta es una cita muy importante para nuestro municipio porque, de esta manera, conocemos un poco mejor nuestra historia y homenajeamos a dos entidades muy importantes como son el club de remo Itsasoko Ama y Mendi Alde Dantza Taldea. Además, volvemos a realizar un acto con participación de la ciudadanía al aire libre, algo que se ha echado en falta en los últimos tiempos", señaló Itsazain Ortolatxipi, edil de Cultura del Ayuntamiento de Santurtzi, quien se encontraba entre el público que presenciaba el acto.

Los arraunlaris santurtziarras con sus triunfos en este verano de ilusión y emociones fuertes y las dantzaris de Mendi Alde Dantza Taldea con sus pasos de baile hicieron que ayer domingo Santurtzi viviera un ambiente muy similar al que se vivió aquel día de septiembre de 1921 en el que con un aurresku se celebró la que fue la primera de las tres épocas doradas del remo en la localidad marinera. De este modo, Santurtzi y Mendi Alde pusieron color y un formato de vídeo con mucha mejor definición a ese aurresku femenino que es mucho más que una cadena de pasos, es parte de la historia de Santurtzi, una localidad que un siglo después sigue vibrando con las danzas y con las alegrías de sus arraunlaris.