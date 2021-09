Idoia Amo y Eva M. Soler, un gran equipo a pleno rendimiento

En 2014, Idoia Amo y Eva M. Soler decidieron formar su propio equipo, su equipo literario. Estas dos amigas, amantes de construir historias y escribirlas, probaron a unir su talento y su imaginación para dar vida a historias que cobrasen forma de novela. Siete años después, se puede decir que Idoia y Eva forman un gran tándem, ya que en este tiempo han escrito alrededor de 30 novelas y han tocado casi todos los palos literarios aunque, sin duda alguna, la novela romántica es lo que más les gusta. El próximo título que publicarán será Ángeles en la Ruta 66, una obra que saldrá a la venta mañana mismo y que se presentará el próximo 8 de octubre en la Casa Torre de Santurtzi. "Esta novela es una road trip que hace un recorrido por la Ruta 66. Quienes la han leído dicen que es una novela muy diferente a lo habitual", explica Idoia Amo.

Y es que esta novela podría haber surgido, perfectamente, del guión de un formato televisivo, ya que la obra se ambienta en un reality show al que acude un grupo de mujeres con el propósito de recuperar la amistad que tuvieron hace algún tiempo. "Este es un libro para reírse, para disfrutar y creo que ese formato televisivo tendría éxito", señala Eva M. Soler. A través de la realización de esta novela, Idoia y Eva han podido viajar a la Ruta 66, al menos, con la imaginación, algo muy necesario en los tiempos que corren. "Este era uno de los viajes que teníamos en mente hacer", explican Idoia y Eva, pero han tenido que documentarse a través de Google Maps, entre otras herramientas. La pandemia ha trastocado el día a día de todo el mundo y estas dos escritoras no son, ni mucho menos, excepción, pero la pandemia no ha influido en la temática de las obras que han ido escribiendo a lo largo de este año y medio. "Solemos escribir una novela por trimestre, más o menos, y no hemos ambientado ninguna de ellas en los tiempos que estamos viviendo actualmente. Sí es cierto que la primera novela que escribimos, en 2014, Anxious, trataba de un virus que se expandía por el mundo, pero ahora no nos ha influido este contexto en las obras que escribimos", precisa Eva.

Lo que sí ha cambiado desde 2014 hasta el día de hoy es su forma de escribir, su manera de estructurar el trabajo que dé lugar a cada nueva novela. "En estos siete años que llevamos escribiendo juntas hemos evolucionado. Antes, cada una escribía por su lado y luego juntábamos todo con todo lo que eso suponía. Ahora, hacemos una escaleta antes de ponernos a escribir y eso lo facilita todo bastante", apunta Eva M. Soler. Ha variado su forma de escribir y estructuras sus trabajos y su volumen de creación está creciendo de forma muy significativa a causa de un reto que se fijan cada mes; escribir 50.000 palabras o más. "Nos enteramos de nanowrimo, el reto que proponía escribir 50.000 palabras durante el mes de noviembre y nosotras nos lo hemos fijado como meta para todos los meses", destaca Idoia.

Están cumpliendo con ese reto mes a mes salvo en verano, cuando decidieron hacer un parón para cargar pilas y tomar fuerzas para seguir dando vida a nuevas historias que, a veces, surgen en base a un buen título. "Alguna de las novelas las hemos escrito porque el título nos parecía bueno y, en base a eso hemos construido la historia", desvela Idoia. El de Ángeles en la Ruta 66 no será, ni mucho menos, el último lanzamiento que harán en 2021, ya que a finales de octubre saldrá a la venta Sin Lluvia no hay Arco Iris, una muestra más de que Idoia Amo y Eva M. Soler no solo conforman un tándem muy creativo, sino que también están trabajando a pleno rendimiento.

