El comercio de Abanto recibe más apoyos municipales

El Ayuntamiento de Abanto Zierbena y la Asociación de Comerciantes y Hosteleros, ACHA, renovaron ayer jueves su convenio de colaboración con el que se pretende reforzar e impulsar este sector, ya sea para luchar frente a la crisis abierta por el coronavirus como para ayudar en las actividades a organizar por el colectivo. Una ayuda que evidencia el compromiso del consistorio para paliar los daños que ha generado el coronavirus en este sector y que se añade a las ayudas directas en una segunda campaña específica para los hosteleros – con una partida final de 45.000 euros– así como los 56.500 euros destinados a actividades para el comercio de cara final de año.

"Para el equipo de Gobierno es una prioridad estar cerca y trabajar conjuntamente con el comercio local y desde el comienzo de esta pandemia, aún más ha estado al lado de sus comerciantes y hosteleros. Por medio de esta firma, ahora que hemos renovado nuestro marco de colaboración, hemos aumentado la partida respecto a anteriores ediciones, hasta alcanzar los 6.000 euros lo que supone un 20% de incremento en el presupuesto respecto a 2020. El Ayuntamiento y los comerciantes del municipio damos un nuevo paso para seguir creciendo juntos y hacer frente a los grandes retos que nos depara este presente y futuro", indicó la alcaldesa, Maite Etxebarria.

Tal y como se recoge en el convenio desde la Asociación de comerciantes a lo largo de todo este 2021 se van llevar a cabo importantes campañas como: Comercio es Vida, con sorteo de cinco premios de 200 euros y de 50 euros y continúa también, el proyecto Tu comercio de Abanto Zierbena, más que vecinos, entregando bolsas reutilizables en los establecimientos comerciales adheridos para promocionar las compras en el municipio.

Así mismo, se refuerza la campaña de Navidad con el sorteo de cestas navideñas con vales de 100 euros y como cada año los comerciantes del municipio quieren aportar un poco de magia para los más pequeños de la casa en Navidad y volverán a hacerse cargo del recibimiento de Mari Domingi, quien recogerá las cartas para Olentzero.

Además de ayudar a sufragar actividades comerciales del presente año en Abanto Zierbena, hay que destacar el compromiso del Consistorio minero para apoyar e impulsar una programación especial de acciones. Entre ellas cabe resaltar la campaña Cuatro Estaciones una por cada estación del año del bono comercio, además del Bono All Iron y la campaña del Txiki Txeke, con el objetivo de incentivar el consumo y empujar las ventas que se complementarán con campañas especiales en este último cuatrimestre del año. "Nuestro tejido comercial y hostelero da vida a las calles, genera empleo y consumo, dinamiza la vida social y ofrece un servicio cercano y de calidad, este virus nos podrá condicionar, pero no va a vencernos. Abanto Zierbena no va a pararse", destacó Etxebarria.