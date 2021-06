Denuncian insultos y agresiones por parte de un vecino "conflictivo" de Sestao

Desde hace algún tiempo, los vecinos del entorno del Grupo Marqués de la Fidelidad de Sestao viven incómodos y salen a la calle con inquietud debido a la actitud de un hombre que insulta y provoca a los viandantes y vecinos de este punto de la localidad del corte de la ría. Pero el pasado jueves, este "conflictivo" individuo fue un paso más allá en su actitud violenta y agredió a un hombre de 72 años. No era la primera vez que agredía a alguien, pero fue la gota que colmó el vaso. A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una brecha en la cabeza y presenta un fuerte golpe en las costillas.

Debido a lo ocurrido y cansada de que en este barrio tengan que sufrir la actitud de esta persona, Iratxe, hija de la víctima de la agresión, decidió abrir una recogida de firmas en la plataforma change.org para solicitar que "antes de que pueda pasar algo peor se interne a esta persona en un centro psiquiátrico ya que en la calle no puede estar porque es un peligro y viendo que tiene tantas denuncias por agresiones y por escándalos".

La hija del agredido tomó la decisión de abrir esta recogida de firmas al ver que "el juzgado decidió dejarle en la calle al día siguiente". "Me salió así, fue algo casi instintivo, fue lo que se me ocurrió para tratar de intentar que se busque una solución a este problema. Esa es una persona que no sabe convivir, que nos está generando problemas y creo que es necesario tomar medidas lo antes posible para que no ocurran más situaciones como la que sufrió mi aita el otro día", señala Iratxe. Y es que, según la versión de esta mujer, "mi padre venía a comer a mi casa y esta persona empezó a insultarle y amenazarle".

No bastaron los insultos y las amenazas, sino que, al parecer, el agresor comenzó a perseguir al hombre que, para no verse encerrado en un espacio sin mucha escapatoria como el portal hacia el que se dirigía, decidió darse un rodeo para tratar de evitar una posible agresión. Pero fue en vano. En un momento de la persecución, el hombre conflictivo le propinó un puñetazo que acabó con la víctima en el suelo. A consecuencia del golpe sufrido en la caída, la víctima sufrió una fuerte brecha en la cabeza por la que tuvo que ser trasladado a un centro médico. "Creo que le dio algún golpe más porque tiene hinchado en la zona de la nariz. Es que estamos ante una situación que no es aislada ni mucho menos, puesto que el día anterior a agredir a mi padre se lo tuvieron que llevar de aquí. Estamos todos los días aguantando insultos y provocaciones, esta persona genera tensión y mal rollo en el barrio.

La policía ya conoce a esta persona", argumenta Iratxe, quien está "muy agradecida" a la chica del barrio que ayudó a su padre en los momentos posteriores a la agresión. Hasta el momento, la petición ha recogido poco más de 200 firmas, pero ha servido para sacar a la luz la problemática que lleva tiempo viviendo el vecindario de esta zona de Sestao.

Solicitud de reunión



Lo ocurrido el pasado jueves en Marqués de la Fidelidad llegó hasta la página de Facebook de la asociación vecinal Sestao Aurrera. No era la primera vez que recibían quejas a causa de la actitud de este vecino conflictivo. "El pasado 9 de octubre ya recibimos quejas vecinales por la actitud de esta persona y así se lo hicimos llegar a la Ertzain Etxea, a la Policía Local y el Ayuntamiento. Solo recibimos respuesta de la Ertzain Etxea", explicó Marta Núñez de Sestao Aurrera. En este aspecto y, a consecuencia de los últimos actos, desde esta asociación solicitaron el pasado lunes vía correo electrónico la celebración de una reunión de carácter urgente para abordar el problema generado por este vecino conflictivo. "Creemos que esta situación ya ha pasado de nivel y hay que tomar medidas con esta persona, sobre todo, por la seguridad de la ciudadanía. Esto es una situación que viene siendo reiterada en el tiempo y creemos que se deben tomar las medidas pertinentes", indicó Núñez.









Así, esperan que lo ocurrido el pasado jueves suponga un antes y un después, un punto de inflexión para que se ponga punto y final a los insultos, amenazas, provocaciones y, en alguna ocasión, agresiones de ese vecino conflictivo que, sin duda alguna, está enturbiando el ambiente del grupo Marqués de la Fidelidad de Sestao, un vecindario que quiere poder ir por la calle tranquilo y sin tener que oír improperios ni temer por su integridad física.

"Pido que antes de que pueda pasar algo peor, esta persona sea internada en un centro" Iratxe Organizadora de la recogida de firmas