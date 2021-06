Abanto quiere evitar la soledad poniéndose las gafas de los mayores

Las soledad es un buen lugar para encontrarse, pero uno muy malo para quedarse. Por ello, y con el fin de prevenir la soledad no deseada de las personas mayores de 60 años del municipio de Abanto Zierbena, especialmente, en las zonas rurales, el Área de Acción social abantoarra pretende llevar a cabo un "mapa" a través del cual detectar situaciones de fragilidad, aislamiento social y otras circunstancias de riesgo y abordar la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para paliarlas.

Abanto "no es una localidad que tenga un problema importante con la soledad no deseada, pero es un factor que queremos atender de una manera especial", por ello "nos hemos puesto las gafas de los mayores y vemos que hay muchas situaciones que estamos atendiendo de una manera adecuada". No obstante, "siempre se puede hacer más y luchar contra la soledad o la fragilidad social es uno de esos compromisos", señaló la alcaldesa, Maite Etxebarria.

El 31 de diciembre de 2020, Abanto Zierbena contabilizaba 9.457 habitantes. El colectivo de personas mayores de 60 años representa un 27,80 % del total, y de este porcentaje un 5,36 % de personas viven solas, de las cuales el 35% son hombres y el 65%, mujeres. "Uno de los elementos importantes que hay que considerar en todos los proyectos que se abordan para la ciudadanía es la perspectiva de género. Es decir, las necesidades de los hombres y de las mujeres porque decimos que organizamos actividades, pero hay que agregar qué mujeres tenemos y qué hombres, qué fórmulas utilizamos para que participen hombres y mujeres y buscar las claves para ver qué les interesa a los hombres y qué a las mujeres porque pueden ser distintas. Puede haber espacios comunes, pero también un planteamiento diferenciado que al final propicie la participación de hombres y mujeres", destaca la directora del área de Acción Social, María José Martín autora del informe que servirá de base para la contratación de este trabajo de análisis de la "fragilidad" de las personas mayores de Abanto Zierbena.

Esta situación de vulnerabilidad de las personas mayores, obedece a factores sociales muchos estructurales. Sin embargo, la crisis sanitaria provocada por la pandemia ha multiplicado su prevalencia. "En este sentido hay que considerar que la posibilidad de confinamientos tanto parciales como totales forma parte de nuestra situación actual. Nos exige, por lo tanto, activar iniciativas para garantizar que las necesidades básicas de estas personas estén cubiertas, que se fomente su autonomía personal, que se favorezcan las relaciones con el entorno y se minimicen los efectos de los momentos de soledad no deseada", valoró Etxebarria.

En esta línea, los objetivos del servicio de prevención de la soledad de personas mayores pasan por "visibilizar" Abanto Zierbena como municipio "activo contra la soledad no deseada" de las personas mayores y sensibilizar a la población del municipio en relación a la responsabilidad social de las personas para erradicar estas situaciones asumiendo un rol activo. "Abanto Zierbena es una localidad con una trayectoria importante en el desarrollo de proyectos dirigidos al colectivo de mayores, pero no nos conformamos. Contamos con el apoyo decidido de las asociaciones de mayores, contamos con antenas vecinales que, sumadas a los diferentes programas que lleva cabo el Ayuntamiento, nos ayudan a seguir de cerca la aparición de cualquier anomalía que haga necesario nuestro apoyo. Ahora queremos dar un paso con este mapeo, para lo cual vamos a realizar una inversión importante", reseñó la alcaldesa que refirió iniciativas novedosas relacionadas con la soledad no deseada. Por ejemplo, se contempla poner en marcha las iniciativas Comunidades vecinales en acción, Comparto mi experiencia vital, la prevención de conductas de riesgo biopsicosocial o el programa Comparte tu vivienda.

