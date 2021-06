Javier Abaurrea cruza Gordexola en 16 horas contra el cáncer

Javier Abaurrea muestra una pancarta con el lema de la jornada: 'Porque no estás sola'.

¡Porque no estás sola! El eslogan elegido para el desafío que Javier Abaurrea llevará a cabo el sábado se gritará por todo Gordexola mientras este vecino de la localidad lanza un mensaje de aliento a las pacientes y una llamada a aumentar la inversión para estudiar y combatir la enfermedad. Desde las 6.00 hasta las 22.00 horas recorrerá barrios y montes en un reto solidario a beneficio de la asociación de cánceres de mama y ginecológicos de Bizkaia, Acambi. 16 horas, un número para nada casual, como tampoco lo es la fecha escogida: "Cada una de ellas refleja una sesión de quimioterapia a las que se sometió mi mujer" cuando le diagnosticaron un cáncer de mama el 26 de junio de 2020.

Su pesadilla ha terminado, pero ambos quieren transmitir todo su apoyo a quienes están atravesando por esos momentos tan difíciles. Así que Javier se puso en contacto con la asociación Acambi para compartir la idea con una excelente acogida. "Después de todo el proceso que habían vivido, él quería organizar algo que diera visibilidad al cáncer y se supiera que se puede salir. Se acercó a nuestra sede y nos explicó en qué consiste el reto", rememora Ana Cascajo, directiva de Acambi. En la página web de la agrupación se pueden recoger donaciones a través del enlace https://donaciones-acambi.es y también se han instalado huchas en bares y establecimientos comerciales de Gordexola y Sodupe, el núcleo de población colindante que pertenece al municipio de Güeñes.

Los vecinos se están volcando desde que dio a conocer la iniciativa con un vídeo que acumula "más de 10.300 me gusta en redes sociales desde que lo colgué en marzo". Además, caras conocidas como Alex Txikon, Ramón García, Dani o quien fuera Miss España, Inés Sáinz, se han sumado a la ola de solidaridad con el lazo rosa por bandera.

Animado por el respaldo popular, Javier Abaurrea entrena desde hace meses para soportar el desgaste físico y psicológico de esta prueba conviviendo con las restricciones sanitarias que limitaban la movilidad. A las 6.00 horas se pondrá en marcha en la plaza Molinar de Gordexola. Marcará la salida el tañido del cuerno ancestral a cargo del grupo Adarrak, de la misma forma que él lo hace sonar habitualmente en la Apuko Igoera de Zaramillo. La primera de las cuatro rutas que cubrirá consistirá en subir y bajar al monte Ilso. En torno a las 9.30 horas regresará a la plaza para ascender las cimas Bikirrio e Idubaltza. Sobre las 14.30 emprenderá la ascensión al pico Rioya. En estas dos ocasiones le escoltarán otros deportistas y personas del público que lo deseen. Al completar este nuevo descenso completará las dos horas finales por la localidad, partiendo a las 20.00 horas de la propia plaza Molinar. Se prevé que a las 22.00 horas dé por concluido un reto donde "lo importante no son los kilómetros, sino permanecer las 16 horas".

Putxeras y subasta



Durante toda la jornada habrá actividades en la plaza. A las 11.30 horas, actuación infantil a cargo del mago Oliver y Liuva. A mediodía, pintxo solidario de la mano del maestro cortador Gontzal. A las 13.00 horas tendrá lugar una subasta benéfica previa a la recogida del menú de la putxera que se degustará a las 15.00 horas. Batucada, castillos hinchables y fiesta de la espuma completarán el programa a la espera del recibimiento final, a las 22.00 horas.

"Desde Acambi también estaremos en Gordexola para acompañarle", asegura Ana Cascajo con todo el agradecimiento por sensibilizar sobre el cáncer.