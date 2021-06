El asistente fabril para trámites, listo para septiembre

Barakaldo – Actualmente, muchas instituciones están mirando hacia Barakaldo debido al proyecto Udala Etxean, una iniciativa pionera en Europa que han impulsado el Ayuntamiento de Barakaldo y la empresa TTS por la que se creará Tramitaf@cil! un asistente que ayudará a la ciudadanía a realizar trámites municipales de manera telemática. Ese asistente llegará a la página web municipal barakaldarra para el próximo mes de septiembre y lo hará con una serie de mejoras respecto a la versión Beta de esta aplicación que busca que la ciudadanía pierda el miedo o reparo a hacer este tipo de trámites por medios tecnológicos.

"La transformación digital de la administración es un elemento clave y desde el Ayuntamiento de Barakaldo se ha apostado por avanzar en este ámbito con un objetivo: que nuestras vecinas y vecinos pierdan el miedo a relacionarse con su Ayuntamiento y a hacer gestiones de forma on line", declaró Gorka Zubiaurre, edil de Innovación del Ayuntamiento de Barakaldo.

Esas mejoras se realizarán gracias a las aportaciones que han realizado los 30 barakaldarras que han participado en los cinco grupos que se crearon para testar esta herramienta: jóvenes, mayores, mujeres, comerciantes y hosteleros y estudiantes de euskera. En este sentido, cada grupo hizo sus propuestas para que el asistente se adapte a sus necesidades. Por ejemplo, los comerciantes y hosteleros han solicitado que los trámites se puedan realizar con mayor rapidez, los mayores cuentan con la desventaja de no estar demasiado familiarizados con medios digitales, pero sí dominan más las relaciones con la Administración, al contrario que los jóvenes, quienes dominan el mundo digital, pero no la relación con la Administración. "Vamos a ofrecer soluciones que satisfagan las necesidades de todos los colectivos. Algunas variaciones son fáciles de ejecutar y otras, no tanto", señaló Max Meinke, director general de TTS. El asistente se implementará, en primera instancia en la web municipal para, más tarde, ponerlo en las oficinas electrónicas y Barakaldo App.

en corto

UNA ACEPTACIÓN NOTABLE

Una nota de 7,8 sobre 10. Las primeras personas que utilizaron en los grupos de participación el nuevo asistente que desde septiembre estará activo en la página web de Barakaldo han dado una acogida notable a la nueva herramienta. Así lo reflejan los resultados del cuestionario que cada una de las 30 personas que participaron en esta iniciativa, puesto que la nota media que recibió la aplicación es de un 7,8 sobre 10. Esto supone un buen inicio para un proyecto que pretende seguir aplicando mejoras en el futuro y que todo hace indicar que se instaurará próximamente en las páginas web de otras administraciones a nivel estatal.