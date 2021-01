La novela 'La herida' del barakaldarra Carlos Télez da el salto al formato digital

Cuando el barakaldarra Carlos Télez puso el punto y final a La herida, su segunda novela, no pensó que esa historia, meses después, pudiera llegar a leerse en cualquier lugar del mundo en formato digital. Pero esa posibilidad que parecía tan lejana hace tan solo unos meses será una realidad desde el miércoles, ya que la editorial Click Ediciones ha apostado por la novela del escritor fabril y la incluirá entre su catálogo de obras que se podrán descargar con tan solo un clic. "Cuando me escribieron en septiembre para plantearme unirme a su proyecto y publicar mi novela en formato digital, aluciné. Pasó todo en un momento en el que ya no esperaba que nadie me llamase para publicar la novela", reconoce Télez.

Y es que, después de poner el punto y final a su segundo relato, tras haberlo concluido, le llegó el momento de darlo a conocer entre las editoriales. Ese invisible trabajo de autor, en un primer momento, no dio los frutos deseados. En algunos casos ni siquiera recibió respuesta a aquellos correos hace casi un año, pero Carlos no cejó en su empeño en publicar la novela y, por ello, dio el paso de autoeditarla.

Cuatro meses después de que La herida saliese a la calle, llegó la propuesta de Click Ediciones. "Para mí es una alegría y un tren muy bonito. Estoy expectante con la acogida que pueda tener la novela entre el público". Así, personas de cualquier lugar del mundo podrán conocer esta historia en la que la música es un personaje muy importante y que tiene como escenario lugares emblemáticos de Barakaldo en la década de los 90 como El Tubo y el antiguo Anaconda, locales que aparecen en la historia bajo nombres ficticios. "El hecho de que la novela salga en formato digital es muy importante y más si cabe en los tiempos que corren. Si La herida recibe una gran acogida, podría haber una nueva edición en papel", explica Télez. Este escritor tiene varios proyectos en la cabeza para seguir contando historias, seguir dando forma de novela a su imaginación. El que se vaya a publicar la versión digital de La herida ha hecho que Carlos haya vuelto a releer su obra meses después de que la publicase por vez primera. "Ha sido un reencuentro bonito porque una vez salió a la calle, me centré en mi siguiente proyecto. Ha habido que cambiar un par de cosas, estilizar la novela...", explica Carlos, quien reconoce que todo este proceso le está enseñando a "confiar más en mí mismo".

Tener el final atado



Así, este ajustador y troquelista que ronda los cuarenta años ha recibido la noticia de la publicación de su novela en formato digital como "una motivación, es pura gasolina para seguir escribiendo. Esta noticia me anima a seguir y a tratar de hacerlo mejor cada día", reconoce el barakaldarra. En su guión de creación literaria, hay un elemento que es innegociable: tener el final de la historia atado y bien atado. A partir de ahí, la historia crece, cobra vida y va desarrollándose ella misma. "Es lo bonito y apasionante de escribir. El hecho de ver que la propia historia va cobrando vida es maravilloso", afirma.

Si su primera novela, El hijo de la huida, publicada en 2017 significó para Carlos Télez cumplir un importante reto, La herida ha supuesto la confirmación de que puede asumir este tipo de desafíos con éxito. "Para mí, mi gran éxito es haberme demostrado que puedo escribir novelas, que soy capaz de ello", apunta el barakaldarra. Ahora, con tan solo un clic, cualquier persona en cualquier lugar del mundo podrá descubrir la historia que narra La herida.

