Giltzarri activa a la juventud con varias actividades

Barakaldo – Ser joven es sinónimo de estar activo y, por ello, desde la plataforma juvenil Giltzarri de Barakaldo se han programado una serie de actividades en el marco del programa Aktiba Zaitez! De este modo se pretende impulsar el proceso de reactivación gradual de la juventud tras casi un año en el que los jóvenes, como el resto de la ciudadanía han tenido que reducir sus contactos de forma drástica a causa de la pandemia. "Las y los jóvenes nos están demandando iniciativas que les permitan volver a encontrarse, retomar la actividad con las nuevas medidas de seguridad frente al covid-19, por lo que hemos organizado Aktiba zaitez!, un programa de actividades formativas, educativas y culturales que se realizarán durante los fines de semana", señaló Jonathan Martín, edil de Juventud del Ayuntamiento de Barakaldo.

De esta manera, los fines de semana de enero y febrero la juventud barakaldarra contará con varias alternativas de ocio que les permitirán aprender y disfrutar. Así, entre las diversas actividades que recoge el programa Aktiba Zaitez! cabe destacar talleres de magia, una excursión a Santa Águeda y una sesión de juego al videojuego Among Us, uno de los títulos que más adeptos está sumando en los últimos meses. "Hemos querido agrupar actividades del gusto de las y los jóvenes con los juegos más de moda actualmente, como el juego Amoung Us, la experiencia de realidad virtual Zero Latency, talleres de magia o sesiones de crossfit y spinning", detalló Martín. El plazo de inscripción para estas actividades se abrirá mañana hasta agotar las plazas disponibles. En este aspecto, la plaza se podrá reservar a través de la sede electrónica de la página web municipal www.barakaldo.eus. A quienes les haya correspondido plaza en las actividades se les notificará por teléfono, al menos, cuatro días antes de la celebración de los eventos.

Asimismo, desde Giltzarri también se ha preparado una serie de actividades continuadas a lo largo de los meses de febrero y marzo. Así las cosas, los jóvenes podrán disfrutar de actividades como talleres de cocina, de doblajes, afrodance y sendas comisiones de Igualdad y Sostenibilidad entre otros. Para poder participar en estas actividades será necesario inscribirse previamente y el plazo de reserva de plaza estará abierto entre los días 18 y 21 de este mes. El día 22 se hará el sorteo de las plazas y será entre los días 25 y 28 cuando se formalice la inscripción. Las actividades en grupo darán comienzo el próximo 1 de febrero y, con ello, Giltzarri buscará que, poco a poco, la juventud barakaldarra vuelva a relacionarse y continúe aprendiendo de forma segura.