El katxete llega al salón en forma de juego de mesa

dESPUÉS de una año aciago en el que la gran mayoría del deporte amateur ha debido quedarse en el dique seco por las restricciones impuestas por la alerta sanitaria del covid-19, el bolo a katxete aborda el cierre del calendario con la alegría de protagonizar sendas iniciativas que proporcionan visibilidad a este juego rural que sobrevive a duras penas en el Valle de Somorrostro y la zona rural de Barakaldo. El doble regalo se trata del homenaje, en forma de revista, a los y las bolaris de Zierbena que les ha tributado la sociedad de bolos a katxete La Arena, del barrio homónimo zierbenato, y del juego de mesa editado por la empresa Petronor para fomentar el ocio intergeneracional a través de un juego familiar que sirva para transmitir la esencia de este juego autóctono a los y las más jóvenes.

Los bolos a katxete en Zierbena, junto con el remo, ha sido el deporte más enraizado del pueblo. No en vano, han existido carrejos repartidos por todos los barrios del municipio costero. "Hoy en día, por desgracia, este deporte autóctono y a la vez tan desconocido aunque no menos importante que otros, ha dejado de tener la relevancia que tuvo. Es por ello, por lo que esta sencilla revista tiene que servir para homenajear y agradecer a todas y todos los bolaris que no solo jugaron, divulgaron y expandieron este deporte y el nombre de Zierbena, sino también a todas las personas y entidades que actualmente están intentando mantenerlo con su trabajo, dedicación y entrega, con el único objetivo de que los bolos a katxete vuelvan a tener en Zierbena el protagonismo que tuvieron en su día", señala en el prólogo el alcalde zierbanato, Iñigo Ortuzar.

Una apreciación que comparte Juan Ramón Leiba, coordinador de la revista en la que han colaborado los bolaris zierbenatos, Gonzalo y Jon Ander Soto, Jose Ángel Fernández Canta y el historiógrafo local, Javier Sanginés. "El bolo a katxete forma parte de nuestro bagaje cultural, ha representado durante generaciones una forma de comportarnos, de relacionarnos, pero también nos enriquece como pueblo. Con imaginación y entusiasmo debemos superar las dificultades actuales", apunta Leiba que ha estructurado el libro en 6 capítulos en la que se recoge imágenes antiguas y actuales.

Un entusiasmo que en la última década ha tomado nuevos brios gracias a las bolaris surgidas tras la creación en el carrejo de la Cuesta de la asociación Punta Lucero en 2012. Ejemplo que se ha extendido a buena parte de los carrejos. Para la historia del bolo zierbanato quedan, entre otros, nombres como Rafael Larrea, Pildo, Maxi Bañales, Lucio de la Cruz, Germán Campo o los mellizos Momeñe a los que se suma en la actualidad Javier Gorostiaga, diez veces campeón de Euskadi con su veterano bolari y armador, Jesús Diez.

Un bagaje socio cultural que ha motivado a Petronor a dedicarle la segunda edición de su serie de juegos de mesa sobre deportes autóctonos iniciada el pasado año con el remo.

Con motivo de las fiestas navideñas, Petronor ha repartido a los ayuntamientos de Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena el juego de mesa Bolos a katxete, con el fin de fomentar el ocio intergeneracional y el juego en familia, a la vez que se homenajea la tradición de este juego rural practicado en Ezkerraldea y Meatzaldea.

El juego de mesa se desarrolla sobre un tablero que reproduce a escala un carrejo y cuenta con una ruleta con la que se avanza o retrocede en el juego. El objetivo del juego es alcanzar el primero la casilla 42 que otorga el título de txapeldun. En el recorrido hay diversas casillas que obliga a coger una de las 7 cartas del juego que te permiten avanzar o retroceder o perder el turno de juego. Entre las cartas hay una que marca gol del Athletic que da ánimo a todos los jugadores que avanzan cinco puestos. Si sale una segunda vez "hemos ganado la Champions y el juego termina instantáneamente. ¡Hay que celebrarlo!", señalan las reglas de este juego cuyos 1.000 ejemplares se distribuirán entre los hogares con niños y niñas de Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena. Mientras, la revista de La Arena se empezará a distribuir la próxima semana en todos los domicilios de la localidad junto con el calendario municipal para el 2021.

Juego de mesa del bolo a Katxete

La sociedad de bolos a katxete del barrio de La Arena ha editado una revista homenaje a los y las bolaris de Zierbena