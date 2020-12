Los jarrilleros reciben el Premio al Voluntariado 2020

El año 2020 ha sido y está siendo excepcional y los momentos diferentes requieren medidas y decisiones distintas a lo habitual. En este aspecto, los Premios al Voluntariado de Portugalete han marcado una excepción en este año tan raro y confuso. De esta manera, este galardón que se concede a colectivos y personas de la villa que con su labor mejoran la vida de los demás, ha sido concedido este año a toda la ciudadanía portugaluja. La decisión fue adoptada por unanimidad por el Foro del Voluntariado, entidad que otorga cada año este premio con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, jornada que, oficialmente, se conmemora hoy.

El motivo de la concesión de este reconocimiento a los jarrilleros no es otro que su actitud, su aportación para tratar de poner freno a la pandemia. Esa conducta de la inmensa mayoría de la ciudadanía se ha traducido en que la noble villa, con unión, haya podido superar los momentos más difíciles de la pandemia. Esta decisión de otorgar el Premio al Voluntariado a la ciudadanía portugaluja fue propuesta por Y es que cada persona tenía y tiene mucho que aportar en esta situación. Gestos como ponerse la mascarilla, respetar la distancia de seguridad interpersonal, reducir los contactos sociales en la medida de lo posible son muy importantes para tratar de mantener a raya al virus. La buena conducta ha ido acompañada, en muchos casos, de solidaridad, así, a lo largo de estos nueve meses han ido floreciendo diversas iniciativas en la villa para ayudar a las personas más vulnerables ante los efectos del virus como, por ejemplo, los mayores. De esta manera, en las primeras semanas de la pandemia, las más duras, las del confinamiento total, surgieron iniciativas como la red de cuidados colectivos que sirvió para que los más vulnerables no tuviesen que salir de sus casas para hacer recados y, de esta manera, no exponerse al virus.

Esas iniciativas no son más que los ejemplos más claros de un municipio solidario y que, dentro de la delicada situación que se vive actualmente, se ha sacrificado para tratar de poner freno a una pandemia que también ha tenido momentos de alta transmisión en la noble villa. De hecho, hace algunas semanas Portugalete llegó a estar en la zona roja de contagios al superar el índice de 500 casos de coronavirus en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. En esos instantes, la buena labor de la ciudadanía también ha sido un aspecto clave para que el índice de contagios haya ido descendiendo hasta presentar, actualmente, una situación mucho mejor, ya que la localidad portugaluja cuenta, según los datos de ayer, con 188,35 casos activos de covid en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes.

Acto sencillo

El reconocimiento a la ciudadanía jarrillera se visibilizó ayer en un sencillo acto en el que se hizo oficial la concesión del premio. La pandemia, por desgracia, también ha cambiado la dinámica de estos Premios al Voluntariado de Portugalete. Normalmente, tras la elección de los ganadores mediante la votación ciudadana, se suele celebrar una gala de entrega en el centro cultural Santa Clara. Ayer, esa gala mutó a un sencillo acto en los exteriores del equipamiento cultural, pero Portugalete está poniendo de su parte para que la normalidad vuelva cuanto antes.