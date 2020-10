Güeñes se manifiesta por la huelga de limpieza

Continúan las movilizaciones dentro de la huelga de limpieza y jardinería de Güeñes, que suma ya más de dos meses. El sindicato ELA ha convocado una manifestación a las 11.00 horas en la plaza de Sodupe para denunciar que "no se ha recibido ninguna propuesta por parte de la empresa y el Ayuntamiento no se implica". La plantilla reivindica "una subida salarial que les permita equipararse a trabajadores del mismo sector en otros municipios tras encadenar cinco años con subidas que no llegan al IPC y las tablas salariales congeladas desde 2018".

Desde el inicio del paro indefinido reclaman al Consistorio "que retrasara la aprobación de los pliegos" dentro del concurso para volver a adjudicar el servicio. Defienden que esta "contempla un incremento total de 200.000 euros anuales en el precio de licitación, por lo que es totalmente asumible para la empresa que vaya a ofrecer esta prestación".

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Güeñes explican que "se ha tenido que modificar el pliego de prescripciones técnicas al detectarse una contradicción". Subsanado el error, corresponde abrir un plazo de presentación de ofertas de 45 días, "tras los cuales se iniciará el proceso de adjudicación del servicio de limpieza viaria y jardinería".