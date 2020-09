Portugalete suma dos puntos limpios de reciclaje

El no encontrar cerca de casa un contenedor para depositar los residuos para el reciclaje va a dejar de ser una excusa manida en Portugalete. Dice la sabiduría popular que "si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña" y eso será, más o menos lo que harán los dos puntos limpios móviles que el Ayuntamiento de Portugalete ha incorporado a la flota del servicio de limpieza viaria. Estos dos puntos móviles permitirán facilitar a la ciudadanía el reciclaje de aquellos elementos cuyo depósito no es tan sencillo como el de otros tipos de residuos.

De esta manera, cada uno de los dos puntos móviles que ha incorporado el servicio de limpieza viaria jarrillero cuenta con catorce bocas, siete por cada lado que permitirán depositar residuos tan diversos como, por ejemplo, electrodomésticos, teléfonos móviles y otros elementos tecnológicos con sus respectivas baterías pasando por pilas, aerosoles, tiestos, macetas y libros de buen estado. "Estos dos puntos móviles se van a quedar de manera permanente en Portugalete. A partir de esta semana van a estar a disposición de la ciudadanía porque queríamos que esto no fuese algo temporal", explicó Mikel Torres, alcalde de Portugalete.

Con la llegada a la flota del servicio de limpieza de estos dos puntos limpios móviles, la localidad jarrillera da un nuevo paso adelante en materia de gestión de residuos y en el reciclaje de los mismos. El objetivo de los dos vehículos no es otro que ofrecer a cada vecino de Portugalete la oportunidad de que deposite este tipo de residuos sin tener que desplazarse lejos de su hogar. "Con estos dos puntos limpios se van a cubrir todas las zonas de la villa", confirmó el primer edil portugalujo. En concreto, los dos vehículos que desempeñarán esta labor serán sendas Gourpil G4 Electric, unas furgonetas que permitirán ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de la ciudad y, a la vez, respetuoso con el medio ambiente, puesto que son eléctricas. En este aspecto cabe destacar que la batería de estas furgonetas es 100% renovable, es de litio y permite que el vehículo cuente con una autonomía de 130 kilómetros.

Calendario de rutas



Cada uno de los dos puntos limpios tendrá un calendario de ruta diferente para, de este modo, abarcar el máximo de territorio posible. De este modo y con el propósito de dar a conocer entre la ciudadanía las rutas que realizará cada uno de los dos vehículos, el Ayuntamiento de Portugalete buzoneará entre los hogares de la noble villa un total de 20.000 folletos en los que se especificará dónde y cuándo estará cada uno de los dos puntos limpios. Dicho díptico también aportará otro tipo de información valiosa para hacer un buen uso de estos puntos móviles como, por ejemplo, qué tipos de residuos podrán echarse a estos contenedores de basura sobre ruedas. Además, de en los folletos que se buzonearán, esa información también estará disponible para la ciudadanía jarrillera en un apartado especial que habrá en la página web municipal. Todo ello servirá para que la distancia no sea una excusa para no reciclar y, de esta manera, poner un granito de arena en favor de la recuperación del medio ambiente.

en corto

vehículo limpiafachadas

Limpieza urbana. El servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento de Portugalete ha incorporado a su flota un vehículo de baja presión que permite limpiar fachadas. En concreto, el furgón cuenta con todos los últimos elementos tecnológicos en materia de máquinas de chorreo y es cuidadoso con el medio ambiente. El vehículo, con capacidad para tres operarios, cuenta entre otros con un equipo hidrolimpiador de alta presión, un depósito de agua de mil litros y un equipo eco-arenador de baja presión para la restauración y realización de trabajos más delicados.