Zalla – Octubre de 1918, el Ayuntamiento de Zalla decreta la supresión de la feria del Rosario y el día de Gangas, además de tomar otras medidas como desinfección de edificios públicos y compra de material sanitario. Septiembre de 2020, se confirma que no habrá actividades por San Miguel para evitar contagios. Cambiando gripe por coronavirus, la historia se repite en el municipio un siglo después de los hechos que recogen las crónicas que recopiló el Área de Cultura a través de la iniciativa Zalla Sustraiak.

El Consistorio y la comisión de fiestas han acordado "de manera unánime", según dieron a conocer ayer, la suspensión de los festejos patronales de San Miguel "con el objetivo de salvaguardar la salud de las personas y respetar las medidas de higiene anti covid-19". Verbenas, comidas populares y las multitudes que en circunstancias normales inundan las calles en la feria de Gangas el primer lunes después del primer domingo de octubre resultan inasumibles en la actual situación. Por eso, "realizamos un llamamiento conjunto para que, en las fechas en las que debían organizarse las fiestas, actuemos con responsabilidad, prudencia y sentido común, evitando aglomeraciones y reuniones que puedan expandir el virus".

La decisión implica que no se repetirán las kalejiras de Ibai Lorak Txistu Taldea, capitaneadas otros años por Mikel Zubieta. "Teníamos asumido que San Miguel no se podría celebrar tal y como están las cosas. No pensaba que el repunte de positivos se produciría tan pronto ni con tanta intensidad. Llevo tocando desde hace cuarenta años y no he vivido un precedente similar...", asegura el presidente de la agrupación, Rafa Larrea. Aunque se barajó trasladar el tradicional concierto de la plaza Euskadi al Zine Antzokia para controlar el aforo, se ha descartado la idea por seguridad. En Navidad se habían ofrecido a albergar una actuación con presencia de otras agrupaciones, que pende de la evolución de la emergencia sanitaria. "Se lleva a cabo en colaboración con la Federación Vizcaina con conciertos en la iglesia de los Santos Juanes de Bilbao y cada vez en una localidad distinta", detalla. En Zalla, animaron el verano en los barrios de Otxaran, El Carmen y San Pantaleón en una de las pocas iniciativas que han pervivido de los programas festivos hasta que las restricciones se endurecieron en el mes de agosto.

El lunes reanudaron las clases de txistu, atabal y solfeo que imparten con un protocolo de seguridad, de "solo dos personas en el aula y desinfectando a menudo". Las personas que quieran sumarse pueden ponerse en contacto con Ibai Lorak Txistu Taldea en los teléfonos 635 735 614 o 656 787 626 y el correo electrónico ibailoraktxistuelkartea@gmail.com.