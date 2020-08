Maren evoluciona hacia un indie más intimista y reflexivo

No hay tiempo para el descanso en la agenda de Maren, la joven cantautora gallartina que en poco más de dos años ha logrado hacerse un hueco en el siempre complicado mundo musical, donde ha cautivado al público y crítica con su voz aterciopelada y unas letras sinceras que acompaña con los sones de sus guitarras. Conocida inicialmente por su participación en el programa concurso televisivo La Voz Kids, poco queda de aquella joven que acudía al instituto y sonaba dulcemente tímida ante sus vecinos mineros en la plaza Eusko Gudariak de Gallarta durante las fiestas patronales de San Antonio en 2017. Tenía 15 años y hoy con 17 ya está inmersa en el lanzamiento del que será su primer EP o disco largo: Margaritas y Lavanda, que inicialmente estaba previsto que viera la luz en septiembre pero, que, por mor de la situación sanitaria probablemente deba posponerse. Una etapa que supone un nuevo paso en lo que Maren denomina "un proceso continuo en la creación de mi propio sonido, una atmósfera que es un poco más oscura y reflexiva". Un camino que emprendió en 2017 con su disco de presentación, Alguien sin vergüenza, producido por John Caballés que incluía cinco temas en inglés, castellano y euskera. "No tengo ninguna preferencia a la hora de cantar en uno u otro idioma, lo que pasa es que la sonoridad que tiene cada idioma me parece que una herramienta en sí a la hora de crear una canción", reflexiona esta cantante de semblante dulce que esconde una profunda determinación en los retos que quiere afrontar a futuro.

En Abbey Road

Uno de ellos el de cursar estudios en el Abbey Road Institute de Londres, que tuvo ocasión de conocer el pasado año de la mano de una amiga que vive en la capital inglesa. "Fue una gozada visitar los estudios de grabación por donde pasaron los Beatles, que son uno de mis ídolos", confiesa esta artista que no dudó en tocar en las calles de Chinatown junto con su amiga. "Este año no podrá ser por las circunstancias del covid, pero como hay flexibilidad en el acceso espero poder hacerlo pronto," plantea esta artista que tiene colgados en Instagram y en YouTube los temas de su primera compilación. Alguien sin vergüenza, Heroes never die, Turn on the light o The Same Rope –nutridas de sonidos del pop y el indie americano– conviven en este trabajo con la conocida canción popular Katalintxu, dedicada a su tatarabuela Katalin Arruabarrena, natural de Otxandiano que "cuando llegó a vivir a Gallarta apenas sabía hablar castellano", recuerda esta joven que desde su tierna infancia ha vivido en un ambiente donde la música era un lenguaje más. Su ama, Bea Berzosa, es profesora de música e instrumentista y ahora fiel colaboradora técnica de Maren.

A la espera de la presentación de su primer EP, Maren ha hecho de las redes su propio escenario, aunque reconoce que "no hay nada como el contacto directo con el público al que puedes ver su reacción ante lo que cantas". Mientras, ya pueden disfrutarse de forma virtual temas como Dear Murphy, Te invito a mi piscina (para matarte) o el tema mejor valorado, Fotosíntesis, su primer single. "La escribí pensando en que a veces queremos mucho una cosa y cuando la tenemos empieza a darnos miedo. Entonces, hay que tomárselo con calma y simplemente dejar que sucedan las cosas", reflexiona Maren, una artista a seguir con una prometedora trayectoria.

En tres temas

'Katalintxu'. Aunque nacida en Bilbao, Maren es 100% de Gallarta, el pueblo al que vino a vivir desde Otxandiano su tatarabuela Katalin, musa de la popular canción Katalintxu en cuya musicalización participó su tatarabuelo txistulari.

'Alguien sin vergüenza'. Con este título saldrá al mercado este otoño el primer EP de Maren producido por John Caballés quien ya apoyó el lanzamiento de su primer trabajo 'Alguien sin vergüenza'.

'Fotosíntesis'. Con este single de su próximo trabajo, disponible en Internet, la abantoarra reflexiona sobre la necesidad de afrontar los retos sin miedo.