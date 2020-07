Barakaldo quiere esterilizar a las colonias felinas de las comunidades de vecinos

– No son pocas las comunidades de vecinos de Barakaldo que tienen alguna colonia de mininos en sus patios comunes. Estos gatos forman ya parte del paisaje habitual y cotidiano de los grupos de viviendas y suelen ser alimentados por los propios vecinos de los edificios. En estas situaciones, uno de los problemas que pueden suscitarse es que no haya un control de la población felina puesto que, habitualmente, esos gatos no figuran en un ningún registro. Por ello, el Ayuntamiento de Barakaldo solicita a las comunidades de vecinos del municipio que tengan gatos en sus patios interiores que se pongan en contacto con la institución local para que se aplique a estas colonias mininas el conocido como método CES, es decir, captura, esterilización y suelta de los miembros de la colonia.

Con esta medida, la institución fabril pretende, por una parte, controlat la población de estas colonias gatunas y, por el otro, mejorar la salud de los integrantes de las mismas. Así, para que se pueda aplicar esta práctica a los mininos, los miembros de la comunidad de vecinos deberán ponerse en contacto con el Ayuntamiento a través del 010, lo que permitirá también a los vecinos recibir su acreditación como alimentadores de gatos. Este certificado les permitirá demostrar ante cualquier autoridad policial su potestad para dar alimento a los felinos no solo en la propia comunidad de vecinos, sino en cualquier espacio público en el que haya alguna colonia minina como, por ejemplo, el Jardín Botánico. En la localidad barakaldarra hay 75 personas que cuentan con esta acreditación facilitada por el Ayuntamiento de Barakaldo y que coordina la asociación animalista Lagunak. La ciudadanía puede contactar con Lagunak a través de la dirección de correo electrónico informatica.lagunak.barakaldo@gmail.com, en la página de la organización en la red social Facebook o en la página web https://asociacionanimalistalagunak.weebly.com. Asimismo, en la época veraniega es más necesario si cabe que haya personas que se dediquen a alimentar a los animales. "En verano se necesita más gente para realizar esta labor porque hay personas que se van de vacaciones", declaró Alba Delgado, edil de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Consistorio fabril.

"NO LOS ABANDONES" El periodo estival es una época en la que, por desgracia, se incrementa sobremanera el abandono de animales domésticos. Por ello, Delgado realizó un llamamiento a la ciudadanía fabril para que no abandone a los animales. "Un gato o un perro es una responsabilidad, no un juguete, y debemos cuidarlos como a un miembro más de la familia. Si lo abandonas estás cometiendo maltrato, porque en la calle los animales no pueden proveerse por sí mismos de comida o agua ni pueden proteger su salud y están más expuestos a peligros para su vida, como los envenenamientos y atropellos", destacó la concejala.

Estas indeseables prácticas, además de suponer un maltrato y poner en serio riesgo la vida de estas mascotas, también supone un peligro para el resto de animales que viven en las calles de la ciudad, puesto que hacen mucho más complicado el control de la población. "Somos conocedores de que existen personas que los abandonan y su aparición en la calle hace más complicado controlar las colonias y esterilizar a sus miembros. De hecho, aparecen muchas veces gatas embarazadas y las protectoras necesitan vecinos que ofrezcan sus casas como lugar de acogida para las camadas, así que también hago un llamamiento a la solidaridad", concluyó Delgado.