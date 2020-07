Santurtzi, en alerta para evitar aglomeraciones en las suspendidas fiestas

Mañana tendría que ser una jornada grande en Santurtzi, con el comienzo de sus fiestas de El Carmen. La mascota Mentxu, atraída por el olor a sardina asada, debería de llegar a la localidad marinera tras un año de ausencia. Pero nada será así. Este año no habrá fiestas, pero eso no quiere decir que la Ertzaintza y la Policía Municipal no vayan a establecer un dispositivo especial de vigilancia para evitar aglomeraciones, comprobar que se cumplen las medidas de distanciamiento social y el uso de la mascarilla, entre otros. "A modo de prevención en materia de seguridad, se realizarán controles de aforo en las zonas con mayor número de establecimientos hosteleros, así como en el entorno del parque de Santurtzi y la zona del puerto, es decir, en el recinto festivo habitual", declaró Aintzane Urkijo, alcaldesa de la localidad marinera.

Con estas medidas coordinadas entre la Ertzaintza y la Policía Local se pretende que la imagen de estos próximos días en los que la localidad debiera celebrar sus fiestas sea la de una jornada normal y corriente y, de esta manera, alejada de esos días y noches de estas fiestas que congregan a cerca de 400.000 personas cada año. En definitiva, que la dura decisión de suspender las presentes fiestas de El Carmen no caiga en saco roto y que el paso a un lado que los festejos de este 2020 sirva para que los Cármenes santurtziarras vuelvan pronto a ser lo que han sido siempre. "Hago un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía. Hemos suspendido todas las actividades y no hay eventos paralelos. Ni el Ayuntamiento ni las cuadrillas, ni asociaciones, ni la propia Comisión de Fiestas han preparado nada para estas fechas. Seamos responsables y sepamos esperar a las fiestas del próximo año que, a buen seguro, las cogeremos con muchísimas más ganas", desarrolló la primera edil santurtziarra.

Así las cosas, el operativo pondrá especial énfasis en evitar que haya grupos que hagan la fiesta por su cuenta y sin respetar las medidas sanitarias para el riesgo de todos. "Se incrementarán las comprobaciones y se supervisará cualquier tipo de concentración con el objeto de impedir cualquier riesgo derivado de las mismas", señaló Itziar Utrera, edil de Seguridad Ciudadana del Consistorio marinero. Dichos controles se harán a pie de calle y también en turismos y en establecimientos hosteleros. En este sentido, Utrera recordó que los incumplimientos de normativa, de aforo, los botellones, el incumplimiento de la distancia social y del uso de la mascarilla "serán inmediatamente sancionados".

Por su parte, en el caso de los establecimientos hosteleros de la localidad, el Consistorio marinero ha comunicado a los locales a través de una circular que, en ningún caso habrá ampliaciones de horario de apertura a lo largo de las jornadas en las que se debían celebrar los Cármenes. En dicha circular, además, se recuerda al sector de la hostelería, uno de los motores económicos que más de lleno está sufriendo la virulencia de esta crisis, la necesidad de que se cumplan todas las medidas de seguridad en materia sanitaria y se apela a la responsabilidad. Y es que la responsabilidad es el principal ingrediente para que todo marche tal y como la situación actual lo requiere y dicha responsabilidad debe recaer en cada persona, de forma individual. "Esperamos que la ciudadanía sea responsable y que nuestra presencia sea solamente preventiva. Si tanto nosotros como la Policía Local vemos que no se están cumpliendo las normas nos veremos en la obligación de sancionar a aquellos que no respeten las medidas de seguridad", desarrolló Fernando Peña, Nagusi de la ertzain etxea de Muskiz. En su alocución, Peña puso como ejemplo cívico a seguir la actuación de la ciudadanía jarrillera el pasado día 1 con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen de la Guía. "Ojalá podamos decir lo mismo de la actuación de la ciudadanía de Santurtzi en las próximas jornadas porque en La Guía no hubo aglomeraciones significativas y se cumplieron las normas", aseguró el Nagusi.

Sin cortes de calles



En este aspecto, a diferencia de lo que hiciera el Consistorio jarrillero para La Guía, el Ayuntamiento de Santurtzi no procederá al corte extra de calles ni permitirá la ampliación de terrazas. Por su parte, el jefe de la Policía Local de Santurtzi, Juan Núñez, recordó a la ciudadanía que, actualmente, gran parte de los contagios por coronavirus se están dando "en el ámbito del ocio y, especialmente, en el ocio irresponsable. Hay que ser responsables, solidarios, usar mascarilla y guardar la distancia".