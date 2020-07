Abanto Zierbena inicia las obras de la cubierta del colegio de El Casal

El patio superior del colegio público El Casal se convertirá el próximo año en un gran espacio polivalente que permitirá compaginar el disfrute por parte de los más de 200 escolares matriculados en el centro con el desarrollo de múltiples iniciativas ciudadanas relacionadas con el deporte, la cultura y el tiempo libre fuera del horario lectivo. Unas obras que ya han comenzado de forma paralela en el edificio principal del colegio y en el patio a cubrir en el que se han iniciado las labores de pilotaje de la nueva cubierta. "Será un nuevo recinto cubierto dentro del complejo escolar que atenderá las demandas tanto del centro educativo como de los vecinos del municipio", valoró la alcaldesa de Abanto-Zierbena, Maite Etxebarria, que destacó su carácter pionero pues será el primer recinto escolar protegido de las inclemencias meteorológicas que estará a disposición de la ciudadanía. "Existen otros patios escolares a disposición de los vecinos como en el colegio público Buenos Aires pero no están cubiertos como el de El Casal", explicó la alcaldesa, quien adelantó que la intención del equipo de gobierno es que "todos nuestros colegios cuenten con algún patio cubierto".

En este sentido, Etxebarria anticipó que el Consistorio minero tiene muy avanzadas las negociaciones con el Gobierno vasco para llevar a cabo la creación de un patio cubierto en el colegio Askartza Claret de Las Carreras. No obstante, subrayó que en este caso "será más complicada la solución arquitectónica para comunicar el edificio del centro escolar con el patio que se pretende cubrir", matizó. Una cuestión que en el caso de el colegio público El Casal, con más de 50 años de historia en el municipio, se ha solventado con la creación de una pasarela translúcida que unirá el gimnasio del centro escolar –situado en la segunda planta del edificio– con el nuevo patio cubierto garantizando un acceso directo y seguro de los 200 alumnos matriculados para el próximo curso.

"El colegio El Casal no cuenta ahora mismo con un espacio deportivo cubierto a salvo del viento y la lluvia, era necesario abordar esta carencia. Además, con la actual situación de pandemia el poder contar con un gran espacio semiabierto puede ser de gran ayuda en el centro. Por eso, desde el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena en colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno vasco, nos hemos puesto manos a la obra para que llegue este nuevo equipamiento", resaltó Etxebarria.

1.400 m 2



Actualmente en la cancha existía una pista de futbito y dos pistas de minibasket que serán protegidas con una nueva cubierta formada por una estructura de madera laminada y cobertura de placas traslúcidas que protegerá una superficie de 1.365 metros cuadrados. "Este nuevo espacio de deporte y esparcimiento será aprovechado no solo por los escolares sino también por toda la ciudadanía, porque podrá disfrutarse fuera del horario escolar, gracias a un acceso directo desde la calle", detalló el Concejal de Obras y Servicios, Jon Cuesta. La estructura de la nueva cubierta estará formada por 8 pórticos, con una altura de 7,89 metros en la zona central y mínima de 4,90 metros en el flanco norte del revestimiento.

El proyecto incluye una pasarela cubierta que comunica directamente el edificio del colegio en su planta segunda, con la nueva área deportiva resguardada, de manera que el alumnado pueda acceder a ella, protegido de las inclemencias meteorológicas. La obra tiene un coste de 1.400.000 euros y el Consistorio minero tras conversaciones con el Gobierno vasco, asumió el pago de la redacción del proyecto, que supuso un coste de 13.000 euros.