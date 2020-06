“Hay un gran nivel de profesionales”

Santurtzi – Tras muchas de las series, películas y campañas publicitarias que se emiten en televisión, hay un equipo de locutores, actores y actrices de doblaje que, unidos a un equipo de dirección y coordinación, hacen posible que el público disfrute de un buen número de trabajos cada día. Yeray Varela lleva dos años viendo desde dentro, formando parte del sector de la interpretación, la locución y el doblaje y no duda en declarar que "en Euskadi tenemos un grandísimo nivel de actores y actrices de doblaje". Ese gran nivel existente en Euskadi, reconoce, que le ha servido "para aprender muchísimo de mis compañeros".

Compañeros y compañeras a los que hasta el momento de compartir estudio con ellos, Yeray no conocía físicamente, pero cuyas voces, en muchos casos, le eran muy familiares. "En más de una ocasión, sobre todo en las primeras grabaciones, sí me ha ocurrido que me presentasen algún compañero, escuchar su voz y darme cuenta que estaba hablando con quien había hecho el doblaje de personajes de dibujos animados de mi infancia. Es una cosa curiosa y que, en el momento, hace mucha ilusión", reconoce el actor de doblaje santurtziarra. A lo largo de su, hasta la fecha, corta trayectoria, ha realizado trabajos de doblaje tanto en castellano como en euskera y, lógicamente, el idioma en el que interpretar a los personajes hace que las circunstancias cambien ligeramente. "Evidentemente, el idioma en el que se doble hace que cambie algo el trabajo que realizamos. Pero más que para los actores y actrices, quienes más cambios tienen que hacer son los miembros del equipo de dirección, que tienen que coordinar y ajustar las frases para que cuadren en la escena", desarrolla Yeray.

Como ha ocurrido en otros sectores, la pandemia también paró momentáneamente los rodajes con motivo del estado de alarma. Ahora, con el trabajo ya retomado, Yeray desea, algún día, poder poner voz a "un personaje protagonista de alguna película. Esa es mi ilusión e intento mejorar cada día para poder lograrlo", concluye la voz santurtziarra del primo de Dora La Exploradora.