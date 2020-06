Abierto el parking de Costas de la playa de La Arena

Zierbena – El alcalde del Ayuntamiento de Zierbena, el jeltzale Iñigo de Loiola Ortuzar, rechaza el papel de "malo de la película" por posicionarse abiertamente en contra de la apertura, al menos en su totalidad, del parking central de la playa de La Arena instada por la Demarcación de Costas –dependiente del Ministerio de Fomento– y que ayer hubo de materializarse con la retirada de la valla erigida por la Ertzaintza a principios del estado de alarma y la autorización del aparcamiento. "Legalmente me pueden requerir que abra este parking y lo he hecho, pero ello no significa que no esté en desacuerdo con esta decisión porque en Euskadi queremos ser prudentes y creo que debemos esperar a que las condiciones sanitarias así nos lo permitan, máxime cuando hemos asistido durante el fin de semana a comportamientos incívicos que, si bien no han sido generalizados, sí han numerosos, e incumplían las normas sanitarias especialmente en cuanto a las distancias de seguridad producto del acercamiento masivo de gente a la playa", reseñó Ortuzar.

En este sentido, el alcalde recordó que los ayuntamientos de Muskiz y Zierbena que comparten la titularidad de la playa de La Arena –nombre tomado del barrio zierbanato donde se ubican la totalidad de las edificaciones existentes junto al arenal– adoptaron el pasado viernes un acuerdo para declarar la playa como "dinámica", impidiendo tomar el sol sobre toallas o tumbonas y recordando que el uso era deportivo –aunque no en grupo–, para el paseo y la práctica de deportes acuáticos.

Incivismo Una limitación que este pasado fin de semana llevó a agentes de la Ertzaintza, de la Policía Municipal y de Protección Civil de Muskiz y a los alguaciles de Zierbena a tener que recordar a los usuarios de la playa el mandato de ambos consistorios por el que s impedía tomar el sol de forma estática en el arenal. No obstante, fueron más laxos en esta jornada con los usuarios que se desplazaban a la zona de hierba junto a la parada de Bizkaibus. El domingo la jornada fue mucho más tranquila ya que muchos desistieron de acudir hasta la playa debido a las limitaciones que, según destacó Ortuzar, "continuarán "hasta que las instituciones, de acuerdo con las indicaciones sanitarias, digan lo contrario. La apertura del aparcamiento remodelado es una decisión que ha adoptado, por su cuenta y riesgo, la Demarcación de Costas, que es el titular del aparcamiento", reiteró el alcalde galipo. Ortuzar recordó que la indicación de Costas se recibió el 18 de mayo "y nosotros hemos contestado este pasado viernes que no nos parecía bien esta apertura total ya que aumentaría la afluencia de usuarios y nosotros no podemos garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso sobre todo en fin de semana", aseguró el primer edil. El alcalde añade que en el barrio de El Puerto tiene otra preocupación debido al amplio terreno de solarium circundante al puerto pesquero donde solo se permite el paseo o el baño en la rampa portuaria.

Así, mientras Costas instaba a la apertura del parking central surgido tras la remodelación del frente costero –que supuso la desaparición del restaurante Itsas Gane o el templete sustituto del antiguo Bar Garmendia de Muskiz– el Ayuntamiento galipo se reafirmó en su intención de que los parkings municipales del enclave permanezcan cerrados para los automóviles foráneos. "El parking de la antigua fábrica de Gumagar, en la carretera hacia Kardeo, seguirá cerrado y el de la zona de El Olivo se abrirá solo para vecinos empadronados en Zierbena como las plazas existentes junto al acceso a la playa por la ermita y en el tramo hacia el carrejo de bolos a katxete junto al bidegorri", añadió Ortuzar. El tercer parking, el más cercano al bidegorri, está cerrado por obras de canalización de gas", indicó.