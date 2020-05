Sestao entrega 8.000 mascarillas y 900 pantallas a su comercio

Sestao– Poco a poco, el comercio sestaoarra vuelve a latir, las persianas de los negocios vuelven a abrirse tratando de retomar el pulso perdido en los últimos dos meses y medio. Esa vuelta paulatina a la actividad ha de ser un proceso en el que debe de prevalecer la seguridad sanitaria tanto de la clientela como de los propios comerciantes y hosteleros de la localidad sestaoarra. por ello, el Ayuntamiento de Sestao ha repartido entre su tejido comercial e industrial un total de 8.000 mascarillas quirúrgicas y 900 pantallas protectoras. De este modo, los comerciantes y hosteleros de la localidad cuentan con un apoyo extra ofrecido por la institución local para que la vuelta a la actividad y el periodo de desescalada sea lo más seguro posible.

En este sentido, la parte más importante de la ayuda dispensada por el Consistorio sestaoarra a su tejido comercial y hostelero la componen 8.000 mascarillas quirúrgicas, un elemento de protección muy solicitado desde el inicio de la pandemia y que, actualmente, se ha convertido en imprescindible para toda la ciudadanía. En este aspecto, los hosteleros y comerciantes no son excepción ni mucho menos y, tanto quienes tuvieron sus establecimientos abiertos durante la pandemia y quienes se han ido reincorporando a la actividad en las distintas fases de la desescalada han visto cómo las mascarillas se convertían en un elemento más de su uniforme de trabajo. Esa importancia no ha hecho más que crecer con el decreto publicado la pasada semana por el Gobierno central en el que se obliga a llevar mascarilla en todos aquellos espacios públicos y privados, abiertos y cerrados en los que no se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros. Dado que los comerciantes y los hosteleros cuentan con largas jornadas de trabajo y las mascarillas tienen un periodo limitado de efectividad, es muy probable que estos profesionales precisen de más de una unidad de este elemento de protección diaria. Por ello, la ayuda dispensada por el Consistorio sestaoarra será de gran ayuda para estos dos sectores que han sido de los más castigados por la crisis que ha ocasionado la pandemia del coronavirus.

Por otra parte, en el paquete de elementos de protección que la institución local ha entregado a los comerciantes y hosteleros de Sestao también hay 900 pantallas protectoras. Estas viseras también se han convertido en un integrante muy habitual de la fotografía del comercio y la hostelería tras la pandemia y, por ello, serán muy utilizadas por estos dos sectores de la economía sestaoarra.

Exoneración de terrazas Una parte muy importante de las medidas que ha tomado el Ayuntamiento de Sestao en el marco de la crisis generada por el coronavirus, han tenido como destinatarios a comerciantes, autónomos y hosteleros. De cara a este último gremio, la institución local ha anunciado la exoneración del pago de la tasa de terrazas a los establecimientos hosteleros del municipio. Esta medida estará vigente hasta el final del presente año y la iniciativa está enmarcada en las acciones de ayuda al sector que ha puesto en marcha el Ayuntamiento desde que el pasado 14 de marzo se decretase el estado de alarma. Esta exoneración de la tasa de terrazas se debatirá mañana en el pleno ordinario del mes de mayo y será aprobada en esa misma sesión. Para poder hacer efectiva esta medida excepcional, será necesario realizar una modificación en la ordenanza de tasas, impuestos y precios públicos que el equipo de gobierno encabezado por Josu Bergara elaboró para el presente ejercicio antes de que la pandemia dejase en papel mojado cualquier previsión.

Esta exoneración del pago de la tasa de terrazas para todo este año se suma a la anunciada devolución del importe de dicho tributo a aquellos hosteleros que habían pagado la tasa para todo el año y que, a causa del coronavirus no han podido usarla durante más de dos meses. Con todo ello, la institución local sestaoarra intenta que la hostelería remonte el vuelo lo antes posible tras el duro golpe del coronavirus.