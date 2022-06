Los ansiados Mari Pepa y Arlote 2022

Saray Herrero y Jon Ruiz se conocen desde hace más de treinta años. "No tengo recuerdo de mi vida sin él", sonríe Saray. Una amistad y un recorrido vital que les ha llevado, en sintonía, a aprender, crecer, divertirse, encauzar un camino, tomar decisiones, forjar su futuro, soñar, ser madre y ser padre... Ahora esta trayectoria acompasada y compartida suma una nueva experiencia: ellos serán Mari Pepa y Arlote en las inminentes fiestas de Leioa. Las ganas de San Juan son inmensas y, además, ha sido en estos tiempos de paréntesis impuestos por la pandemia cuando Saray y Jon se han convertido en ama y aita, al igual que muchos de su cuadrilla Oaztargi, así que para todos ellos serán unas celebraciones de Leioa sin igual. ¡Y, encima, la cuadrilla cumple 15 años!

"En la peña somos unos 25, pero claro, ahora hay que sumar a todos los niños que han nacido, porque en estos años de ausencia de fiestas casi nos hemos doblado", comentan entre risas. Ha pasado un mundo desde que, en las jaiak de 2019, Oaztargi Taldea se convirtiera en el ganador de las pruebas para cuadrillas –por eso, es el grupo encargado de dar el pregón y de ser el símbolo de San Juan ahora–. "Es un año diferente. En las últimas fiestas, en la cuadrilla solo había una niña y este año hay unos diez", apunta Jon. Pero este baby boom no impedirá que Oaztargi siga saboreando los momentos de San Juan como otras veces. De hecho, este fin de semana ya están disfrutando de las prefiestas, con el Antzinako Eguna de ayer como plato fuerte. "No vamos a dejar de hacer las pruebas para handis porque nos molan un montón", confirma Saray. "Es que, si no, las fiestas no las vives del todo. Si eres de Leioa, es la única manera de vivir las fiestas como las tiene que vivir un leioaztarra", destaca Jon. Así que este grupo de amigos pondrá toda la carne en el asador para el concurso de tortillas, dará la nota en el de play-back y aportará colorido a la bajada del próximo jueves, que tendrá lugar justo después de que Saray y Jon den el pregón.

Hay nervios, ilusión, emoción, alegría... "Como Saray y yo nos apuntamos a un bombardeo, nos tocó ser Mari Pepa y Arlote", desvela Jon. "Teníamos claro desde el principio que íbamos a ser nosotros", constata su amiga. Aunque llegaron a surgir unos instantes de dudas... "Ninguno se decidía y surgió, por un momento, la idea de que no lo hiciera nadie de nuestra cuadrilla, pero eso también era un bajón", reconoce Saray. "Ademas, Oaztargi Taldea cumple 15 años. Es la primera vez que ganamos las pruebas y siempre las hemos peleado mucho. Así que nos daba mucha pena que la cuadrilla no se viera representada", señala Jon. Así que tenían que ser ellos. Y, realmente, su predisposición, su humor, su complicidad, su buen rollo y su energía hacen prever que estos Mari Pepa y Arlote serán perfectos para los festejos más deseados.

Los trajes están listos a falta de alguna puntada. "Vamos a ir muy guapos", adelanta Saray. "He de decir que me han llamado Olentzero", bromea Jon. Y es que estos leioaztarras sentirán las celebraciones de San Juan vestidos de tradición. "Hemos cogido los trajes en una tienda de Leioa, en Eguzki denda. Nos hemos hecho todo el atuendo, nos ha ayudado un montón Ainara", agradece Mari Pepa 2022. También está ya casi tejido el discurso que entonarán desde el balcón del ayuntamiento el jueves a las 19.00 horas. "Es inevitable tocar todo lo que hemos pasado, es un año diferente a cualquiera, pero lo queremos enfocar de una manera positiva. No somos el telediario, no queremos contar historias tristes", defiende Arlote. Saray avanza otros detalles: "También queremos decir más cosas, como qué es Leioa para nosotros, y poner un poco el matiz de que, aunque todos tengamos muchísimas ganas de fiesta, hay que controlar, hay que ser respetuosos con todo el mundo... Pero no queremos que sea un pregón muy largo, no queremos ser recordados como los chapas". Empieza la cuenta atrás para que Saray y Jon tengan un episodio más que añadir a sus vidas unidas. l

