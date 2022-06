Inazio Nieva protagoniza otro vídeo viral en redes sociales

El leioaztarra Inazio Nieva lo ha vuelto a hacer: ha viralizado, otra vez, un vídeo realizado por él en el que reflexiona sobre la diversidad funcional. En esta ocasión, habla sobre el infantilismo con el que tratan a las personas con discapacidad intelectual. Más de 450.000 reproducciones lleva en las redes sociales.





Inazio, que tiene parálisis cerebral, es un divulgador que está teniendo mucha repercusión en Internet, una vía que utiliza para hacer llegar sus mensajes y que compagina con las charlas que ofrece en colegios. El último vídeo que ha hecho es breve, de 23 segundos, pero ello le ha bastado para calar en la audiencia, una vez más. "Algunas personas que me tratan con infantilismo y se dan cuenta de que tengo parálisis cerebral, me dicen: Ah perdona, pensaba que intelectualmente te pasaba algo. ¿Perdona? Y ¿si tengo discapacidad intelectual tengo que ser víctima de infantilismo?", se pregunta en la grabación.

Este vecino de Leioa no duda en tocar cualquier tipo de tema para que la sociedad se dé cuenta de su comportamiento. El otro vídeo que corrió como la pólvora era sobre las personas con diversidad funcional y la fiesta. "¿Cuántas veces has visto a personas con discapacidad de fiesta?", invitaba a pensar. Inazio lamentaba que "por desgracia" aún "estamos muy lejos de una inclusión real". Y dejaba una frase demoledora: "El alcohol no debería ser un comodín para humillar a otras personas", a la par que denunciaba que él ha sufrido experiencias "nada agradables" de fiesta, pero que no piensa quedarse en casa.

Inazio es un verdadero portavoz y altavoz para las personas con diversidad funcional.