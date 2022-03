La Kosta Trail recupera el formato presencial

La Kosta Trail recupera su verdadera esencia este año con el regreso del formato presencial el próximo 19 de junio. De esta manera, los corredores podrán celebrar la decimosexta edición de esta cita solidaria y sostenible recorriendo los acantilados de Uribe Kosta. Se trata de una de una prueba de gran popularidad entre corredores y marchistas que recuperan este evento después de que en 2020 no se pudiera llevar a cabo debido a la pandemia y que en 2021 tuviera que realizarse de manera virtual.

De esta manera, la cita deportiva volverá a aglutinar el mar y la montaña para ofrecer una experiencia única a través de sus tres modalidades: Media Maratón de Montaña (21 km), Marcha de Montaña (20 km) y Marcha Familiar (7km). La prueba está patrocinada por Forum Sport, Salomon y Laboral Kutxa.

Sin duda, una de las señas de identidad de esta prueba deportiva es su carácter solidario y este año parte de la recaudación irá destinada a la Fundación GaituzSport Fundazioa, que repite como entidad beneficiaria. En este sentido, la Fundación GaituzSport trabaja con el objetivo de construir una sociedad inclusiva y respetuosa con la diversidad e impulsar la práctica de la actividad física y el deporte, entre las personas con y sin discapacidad, en igualdad de condiciones, mejorando su calidad de vida.

Nuevamente esta edición estará marcada por el compromiso medio ambiental con el entorno de Uribe Kosta a través de la reducción del uso de plásticos. Para ello se llevarán a cabo distintas acciones como no entregar botellines en los avituallamientos, con lo que se reducirá considerablemente el uso de plásticos. De esta manera, los marchistas participarán en autosuficiencia ya que en los puntos de avituallamiento solamente contarán con comida. "La eliminación de botellines de agua y bebida isotónica supone también la reducción de uso de camiones en la parte logística de la prueba al no tener que mover más de 12.000 botellines por el recorrido", indican desde la organización. Además, también se eliminarán las bolsas de plástico donde se entregan los dorsales y las camisetas, lo que supone quitar un total de 4.500 bolsas. Además, no se utiliza pintura, sprays o cintas de plástico para marcar el recorrido de la prueba y las inscripciones son on line.