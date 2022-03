Berango se cuelga seis medallas en el campeonato vasco

El Berango Atletismo Taldea sigue engrosando su palmarés con una nueva remesa de medallas refrendando de esta manera el gran trabajo que realiza para fomentar este deporte entre los atletas más jóvenes. En total, los corredores del club obtuvieron seis metales en el campeonato de Euskadi de categoría sub-16, sub-18 y sub-20 de pista cubierta celebrado recientemente en Anoeta. Una notable actuación en la que consiguieron colgarse dos oros, tres platas y un bronce, además de otros notables registros y mejorar sus marcas personales.

En concreto, los medallistas sub-20 fueron Izaro Hernández, oro en 60 metros lisos y Uxue Gaminde, oro en triple salto. Al segundo cajón se subieron Alain Flores, plata sub-18 en 1.500 metros lisos; Gorka Piedra, plata sub-20 en 800 metros lisos y Alain Sanchoyerto, plata sub-18 en 800 metros lisos. La medalla de bronce la obtuvo Nerea Gonzalo en 200 metros lisos sub-20.

Unos registros que dejaron satisfecho al máximo responsable de la entidad, Josu Hernández. "Hemos obtenido unos resultados muy buenos", señala el presidente de la entidad, Josu Hernández. No obstante, es consciente de que el año pasado obtuvieron mejores resultados. "Hemos bajado en el medallero, pero eso no significa que el nivel de los atletas haya bajado", señala en referencia a los once metales conquistados la pasada temporada.

Una circunstancia que el propio Hernández explica debido, en parte, a las "dos importantes bajas" que ha sufrido el club este año con la marcha de Adriana Abaitua y Markel Fernández, que el año pasado conquistaron sendas medallas de oro en el campeonato de Euskadi.

Sobre esta línea, este fin de semana Alain Flores se ha vuelto a calzar las zapatillas para disputar el campeonato de España sub-18 de 1.500 en pista Cubierta en Valencia. Una competición a la que ha llegado después de superar diversos problemas físicos. Alain ya sabe lo que es proclamarse campeón estatal, puesto que lo consiguió en el 1.500 obstáculos sub-16 al aire libre, además de otros meritorios registros en citas sucesivas como ser finalista en 1.000 metros lisos sub-16; un octavo puesto en 2.000 obstáculos sub-18 o finalista en el de 1.500 lisos sub-18 en pista cubierta en Huelva. Además, el siguiente fin de semana, dos atletas del club como Izaro Hernández y Uxue Gaminde se batirán el cobre en el campeonato de España sub-20 en Málaga. Izaro disputará la prueba de 60 metros lisos, mientras que Uxue lo hará en la de triple salto.



Próximos retos

A punto de finalizar la temporada de pista cubierta, ahora los integrantes del club ya trabajan para conseguir una óptima preparación de cara a la temporada al aire libre que comienza en abril. "Espero que nos salga todo bien", indica Hernández.

Anteriormente, en las pruebas de campo a través, el equipo femenino sub-18 obtuvo el tercer puesto en el campeonato de Euskadi e idéntica posición logró el equipo escolar de alevines. "Ha sido una temporada de cross un tanto atípica porque se nos juntó con la finalización de los campeonatos de 2021", expone Hernández. Por último, recientemente el club berangoztarra fue galardonado en los DEIA Kirol Sariak por su dilatada trayectoria fomentando el deporte entre los más jóvenes.