La asociación Gaude cumple 40 años plagados de apoyo, derechos y dignidad

Derecho a la plena ciudadanía, oportunidades, dignidad, acompañamiento, igualdad, proyectos de vida, inclusión... Son muchas las palabras y más las acciones que componen el recorrido espléndido de la asociación Gaude, un camino que ha ido avanzando desde Getxo a lo largo de 40 años. Esta entidad sin ánimo de lucro que presta apoyo a las personas con discapacidad intelectual de Bizkaia y a sus familiares está de aniversario y ¡había que celebrarlo!

"La idea era hacer algo a lo grande, como organizamos hace unos años, cuando cambiamos el nombre de Uribe Costa a Gaude, que hicimos una gran paella. Pero este año, con el covid, no nos hemos arriesgado y lo que hemos hecho es hacer una pequeña fiesta en cada centro. Y también lo hemos celebrado con las familias", comenta Idoia Sánchez, del área de voluntariado y transformación social de la asociación. Pero, además, Gaude aprovechó este cumpleaños del pasado día 4 para lanzar su renovada página web: "Hicimos un grupo de participación, con familiares, profesionales, usuarios... para ver cómo querían la web y todos coincidieron en que fuera más cercana, que se pudiera conocer a las personas", explica Idoia. Por eso, al entrar ahora en www.gaude.eus se puede saber un poquito más sobre Paquita Álvarez, que cuenta que desde que forma parte de esta organización su vida "ha cambiado a mejor" y que vuelve a casa "más activa que nunca". O sobre Álex Gil, "orgulloso de estar en la universidad de Deusto". O sobre Katy Sánchez, una de las familiares, quien asegura que ahora conoce otra forma de respeto y de dignidad. "Me he bajado de la escalera y ahora miro a los ojos a mi hija", destaca. Lucía San Emeterio habla de su afición por la música e Iñigo Ozamiz, de su trabajo preparando los pedidos de verduras en el invernadero... Son solo algunos de los nombres propios de esta gran familia que es Gaude. "Estamos 290 personas con discapacidad y sus familias. Voluntarios, después de la pandemia, somos menos y andaremos sobre los 60. Y luego, estamos 115 trabajadores", repasa Idoia.

El verbo acompañar es el que marca el paso de esta asociación, siempre al lado de las personas con discapacidad intelectual y de sus allegados. "Ahora mismo, estamos en un cambio en la manera en la que atendemos, mucho más individualizada y centrada en la propia persona; es otro modelo, viendo a la persona como una más", señala Idoia. El mayor reto, como admite esta integrante de Gaude, es "la inclusión en el entorno, en todos los aspectos: el ocio, el trabajo...". Desde esta entidad getxotarra, sus usuarios ponen todo de su parte para que la mirada de la sociedad cambie hacia ellos. Son activos. Son solidarios. Son partícipes. Son responsables... "Las personas con discapacidad son voluntarias, tanto en actividades puntuales, como puede ser limpieza de playas, como estables, ya que hay quien va dos días a la semana a Sortarazi o a Fidias... Ellos pueden ser parte activa en la transformación", asegura Idoia.

Gaude ha pisado fuerte durante cuatro décadas. Ha llegado muy lejos desde aquel 1976 en el que un pequeño grupo de padres y madres de personas con discapacidad intelectual se propuso dotar a la comarca de Uribe Kosta de servicios para atender adecuadamente a este colectivo. Este pequeño grupo se constituyó en 1981 como asociación. "Peleó muchísimo por que naciera esta asociación en Getxo, porque todo se centralizaba en Bilbao y querían algo más cercano; lucharon mucho por conseguir lo que hoy tenemos", enfatiza Idoia. Y Gaude, hoy por hoy, cuenta con atención diurna, ocupacional, participación social, formación laboral, voluntariado y un largo etcétera.