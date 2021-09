El "nuevo mercado del arte" para el leioaztarra Borja Muñoz

La sala de exposiciones es una pantalla, bien la de un móvil, bien la de un ordenador o tablet. El artista eres tú, tú eres el guía y el también el promotor. Tu creación no está entre cuatro paredes. Puede volar. Aquí o allá. Es la filosofía que impregna al artista visual Borja Muñoz. "Hoy, tu obra puede ser visible en todo el mundo sin depender de nadie", defiende. Las alas las trata de conferir Artist Solution, el proyecto de este leioaztarra, junto a la sevillana Amanda y la segoviana Henar. "Lo que hacemos es ayudar a artistas visuales a vender sus obras de arte utilizando las redes sociales", señalan.

Se trata de romper las tradicionales reglas del juego, tan desilusionantes para tantos y tantos creadores, que agonizan en el camino de tratar de vivir de su arte. En esa senda de: estudia en la universidad; ahora haz un máster de pintura para tener mejor CV; ve a concursos para engordar tu portafolio; asiste a inauguraciones para conocer a alguien; manda tu currículo a galerías... Un laberinto, muchas veces, sin salida. Para Borja y sus compañeras, el recorrido certero es atravesar "el nuevo mercado del arte". Por eso, lo que hace Artist Solution es ofrecer una formación de tres meses a los artistas visuales para que aprendan a promocionar, mover y vender sus trabajos utilizando las redes sociales. Es una academia digital de marketing para artistas. La propia experiencia de Borja motivó su nacimiento. "Cuando acabé Bellas Artes en Leioa, me fui a buscar la vida a Berlín, pero no conseguí lo que quería y me vine a Manchester, donde sigo ahora. Antes de la pandemia estuve estudiando Marketing, enfocado a anuncios de Facebook; trabajé con alguna empresa de negocios locales en Bilbao... Pero como con el coronavirus cerraron, empecé a hacer promociones de mi obra, o sea, a promocionarme a mí mismo, a promocionar mis caricaturas con los métodos que había aprendido de marketing; encontré algo muy interesante y decidí empezar a enseñarlo a algunos artistas", desgrana Borja. "Se empezó a plantear cómo podía ser que tantos artistas vivieran frustrados y sin vender sus obras, esperando a que un galerista les sacase del pozo, teniendo a su disposición el mercado de arte más grande de la historia: Internet", constata Amanda, periodista y CEO de Artist Solution Limited.

A volar

Las fotos del joven irradian creatividad. Foto: Borja Muñoz



Las caricaturas de Borja tomaron impulso y decidió que "tenía que compartir entre los demás artistas lo que había descubierto", subraya Amanda. "Comenzamos con un grupo de doce y una vez que trabajé con ellos y me dijeron que estaban contentos y me dieron sus testimonios, empecé a crear más una formación concretamente y así surgió esta academia digital para artistas visuales", comenta Borja. La aventura arrancó hace un año y medio y ya ha cogido velocidad. "Después de mucho sudor, lágrimas y horas frente al ordenador aprendiendo y creando, por fin hemos despegado", se felicita Amanda. Y, en efecto, el rumbo parece certero. "Ya tenemos una formación en España, y también en Latinoamérica y ahora empezaremos también en Alemania, Italia, Holanda y Estados Unidos", desvela Borja.

Lo que consiguen con este proyecto, por lo tanto, es aportar unos conocimientos a los artistas visuales para que sus trabajos puedan ser vendidos por internet. Lo hacen a través de lo que han llamado Máster en estrategias de venta on line para artistas visuales. "Trabajamos tres meses con ellos. Contamos con expertos del marketing y del arte, hacen charlas, sesiones grupales... Los artistas muchas veces desconectan de estar con otros artistas, así que este también es un punto de encuentro en el que nos reunimos todos y damos ideas", resume Borja. "Hay un perfil de gente, entre 35 y 55 años, que ha vivido de otras maneras el arte y ahora es todo diferente: no tienen que depender de una galería. Hoy tu obra puede ser visible en todo el mundo sin depender de nadie. La forma de ser artista también ha cambiado; estás constantemente exponiéndote, tienes que dejar ver también al artista un poco, publicar de manera diferente, no solamente de la tradicional con el cuadro de fondo, sus medidas, un fondo blanco... Es otra forma de hacer las cosas", señala este artista de Leioa.

En efecto, muchos compañeros de profesión sentían que había que explotar un medio como internet también para el universo artístico. "Las reacciones que estoy encontrando son muy buenas. La mayoría dice que llevaban tiempo buscando algo así, porque les bombardean con anuncios de marketing, pero no para artistas visuales, porque yo me centro en ellos: en pintores, escultores, fotógrafos, de ilustración...", apunta Borja, que cuando puede, sigue sumergido en sus caricaturas y en sus pinturas desde su estudio de Manchester. "Pero, me centra más en aprender cómo hacer el negocio on line, en atender a los alumnos, seguir mejorando y aprendiendo para poder aportarles más conocimientos...", admite este joven dispuesto a seguir las nuevas rutas de la creación.

