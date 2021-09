Música y surf para despedir el verano en Sopela

Sopela – Una buena sesión de música y surf para despedir de la mejor manera el verano. El festival Sopela Kosta Fest regresa este año con una nueva edición en formato reducido y adaptada a los requisitos sanitarios que tendrá lugar entre los días 17 y 19 de septiembre. De esta manera, Sopela volverá a ofrecer una programación especial con eventos que se enmarcan dentro de la filosofía de este festival que aúna deporte, cultura y naturaleza.

En este sentido, en el ámbito musical, el cartel de esta edición esta compuesto por Maren y Moonshine Wagon. El concierto de Moonshine Wagon tendrá lugar el viernes 17 de septiembre y el de Maren será el sábado 18. Debido a las restricciones de aforo, para acceder a estos eventos será necesario tener invitación. Los dos directos comenzarán a las 21.30 horas.

Por otro lado, en el campo del surf, Aloka Surf ?, Gorka Yarritu Surf Eskola y Jaiki Surf Eskola ofrecerán un descuento del 20% en sus clases y cursos durante ese fin de semana. No obstante, desde el Consistorio sopeloztarra advierten de que "si por algún motivo las clases no pudieran realizarse durante esas fechas, se llevarán a cabo los días 25 y 26 de septiembre o en otras fechas acordadas entre las escuelas y las y los usuarios". En este caso, los bonos descuento se podrán obtener en la web www.sopelakostafest.com a partir del próximo lunes 6 hasta el 14 de septiembre. "La obtención del bono no garantiza la obtención de plaza, por lo que hasta que no se haya acordado formalmente la fecha y hora con las escuelas no se aplicará el bono en cuestión", aclaran.

Asimismo, al igual que en anteriores ediciones, Peña Txuri Surf Eskola impartirá gratuitamente un curso de surf adaptado el 18 de septiembre de 12.30 a 14.30 en la playa de Arriatera-Atxabiribil.

Campeonatos Sobre esta línea, además de estas iniciativas relacionadas con la música y el surf, el 17 de septiembre dará comienzo el campeonato europeo de KayakSurf, que finalizará el domingo. Igualmente, el día 18 los aficionados a la fotografía podrán disfrutar con el IV Rally Fotográfico de Sopela. Al mismo tiempo, ese mismo sábado se disputará el campeonato de Euskal Herria de surf y el de veteranos/as, que continuarán a lo largo del domingo.

Por otro lado, el sábado 18 también se realizará una nueva visita guiada a los restos del Cinturón de Hierro en la localidad, así como la ruta geoturística guiada denominada La Huella del Meteorito, que también se llevará a cabo el domingo 19. Y es que Sopela es una referencia para el mundo del surf, pero también lo es por el material geológico de sus acantilados. Las personas interesadas en participar en alguna de estas visitas tendrán que inscribirse previamente.

Asimismo, durante el fin de semana, los aficionados a las pruebas de destreza y agilidad mental podrán participar en un escape room, que se celebrará tanto el sábado como el domingo, y que recorrerá el municipio resolviendo enigmas sobre sostenibilidad en equipo.

Además, el día 19 la playa de Arriatera acogerá un taller de tai-chi y prácticas orientales, así como un street workout para fomentar la práctica responsable e inclusiva de la calistenia y de otro taller para iniciarse de forma segura en el parkour. Posteriormente, será el momento para la exposición y entrega de premios del I Concurso Fotográfico de Sopela. Por la tarde, habrá espectáculo familiar con el circo Reciklator.

Por último, las invitaciones para acudir a los espectáculos se podrán solicitar a partir del 13 de septiembre en www.sopela.org y en Kurtzio Kultur Etxea (de lunes a viernes 9.00 a 14.00 y 16.00-20.00; sábado y domingo 11.00 a 14.00 y 17.00-20.00 horas). Asimismo, las inscripciones para las diferentes actividades programadas estarán disponibles en la web www.sopelakostafest.com del 6 al 14 de septiembre.