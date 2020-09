'O sole mio' salta del balcón de San Nicolás a un disco

El tenor getxotarra Andoni Martínez Barañano presenta el álbum con temas que cantó durante el confinamiento

PRIMERO fue un "impulso", como él mismo confiesa; luego una cita puntual, infalible, esperada, aplaudida; y después, un proyecto solidario, con alma, para ayudar a los sufridores. Esa ha sido la escala de Andoni Martínez Barañano, el tenor de Algorta que empezó a salir al balcón de su casa para animar a sus vecinos en el confinamiento, un gesto que recibió una tremenda acogida y que evolucionó a que las canciones que más habían gustado fueran perpetuadas en un disco destinado a una buena causa. Ese desenlace es, ciertamente, una realidad. La presentación de ese álbum tuvo lugar ayer en Muxikebarri, en Getxo, en la casa de este profesional de la música. Desde mi balcón a tu corazón cuenta con doce temas y su recaudación íntegra irá para Cáritas, más concretamente, destinada a su labor a favor de las mujeres en riesgo de exclusión por el impacto de la crisis del coronavirus.

La voz torrencial de Andoni y el piano que acaricia el también getxotarra Mario Lerena. Y canciones como Nessun dorma, de la ópera Turandot; la ilustre Txoria txori, de Mikel Laboa; el zortziko Maitetxu mía o las melodías napolitanas O sole mio y Core 'ngrato, entre otras... Eso es Desde mi balcón a tu corazón. "No he querido hacer un disco al uso de temas líricos y he querido meter más estilos. He intentado hacer un álbum agradable y que no sea difícil de escuchar para el que no está acostumbrado a la ópera", explicó ayer el tenor. Son, por lo tanto, las letras que meses atrás, en esa etapa tan opaca de estar encerrados, habían sonado a pulmón en la plaza San Nicolás. "Quizás por la novedad de la situación, o por la tensión, los primeros días del confinamiento los aplausos en la zona de Algorta en la que vivo eran algo fríos, así que pensé: ¿Por qué no animar un poquito a los vecinos, a través de la música, a salir al balcón y sumarse a este homenaje diario?", recordó ayer así Andoni los primeros compases de esta iniciativa, marcados por el ritmo de O sole mio. La ovación no se hizo esperar. "Por lo que dije: Voy a salir todos los días, antes de las ocho de la tarde", puntualizó. Tiempo después, surgió la idea del disco. "Se nos ocurrió que podíamos materializar toda esa energía positiva en un beneficio social", apuntó.

Y el receptor de esas vibraciones optimistas será Cáritas. "Tenemos que consolidar la solidaridad, que sea algo sólido", remarcó el director de la organización en Bizkaia, Carlos Bargos. Y es que, según consideró, "los momentos difíciles sacan lo mejor de nosotros mismos, pero eso se va pasando". Por eso, agradeció el apoyo del tenor a Cáritas con este cedé que tiene un precio de 20 euros.

La Diputación y el Ayuntamiento getxotarra también colaboran en este proyecto. La diputada de Cultura, Lorea Bilbao, agradeció ayer "las manifestaciones culturales, como las de Andoni, en la que los artistas han puesto el corazón, y que nos sirvieron a todos para coger aire". En esta línea, la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, alabó esta "iniciativa espontánea de salir a cantar que se fue convirtiendo en una referencia durante el confinamiento".