Velar por el bienestar animal

Getxo – El grupo municipal de EH Bildu en Getxo reclamará en el pleno del Ayuntamiento que tendrá lugar mañana la creación de una unidad policial de bienestar animal, "teniendo en cuenta que Getxo es una de las localidades con mayor número de mascotas", defiende la formación abertzale.

La Policía Local se encarga, en la actualidad, de atender a las personas que han encontrado un animal extraviado o abandonado. En este sentido, desde el Consistorio insisten en que si alguien se topa con un caso así debe "ponerlo en conocimiento de la Policía Local y no entregar al animal en otra localidad, ya que si no tiene colocado el chip, dificulta enormemente que sea localizado". No hay que apropiarse de la mascota ni entregarla a un "colectivo", pues "únicamente el servicio municipal está autorizado para recoger animales descontrolados y dispone de los medios técnicos y humanos más adecuados". EH Bildu va más allá y pide una unidad de bienestar animal para hacer frente a más necesidades. Además, el grupo demanda que haya agentes que se muevan por el municipio en bicicleta.

Son dos de las 33 enmiendas presentadas al nuevo reglamento de la Policía Local de Getxo, que será sometido a votación en la sesión plenaria de mañana. "El equipo de gobierno ha optado por el camino de la imposición, puesto que ni los sindicatos, ni los partidos de la oposición ni el tejido asociativo de Getxo han tenido oportunidad de realizar aportaciones", lamenta EH Bildu.