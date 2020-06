"Tenemos previsto crear una plataforma de compra 'on line"

La presidenta de Comercios Unidos de Leioa repasa la situación del sector en el municipio y avanza algunas medidas que la asociación desea llevar a cabo

Leioa – Comercios Unidos de Leioa engloba a cerca de cien negocios de la localidad. Ninguno se ha visto obligado a bajar la persiana de manera definitiva por el golpe brutal del coronavirus, aunque "algunos" del sector hostelero aún no la han levantado y están esperando para reabrir. La presidenta de la agrupación, Arantza Prado, radiografía la situación y reflexiona sobre los proyectos que tienen previsto impulsar, como la creación de una plataforma de compra on line.

¿Qué papel ha jugado la asociación de comerciantes en el contexto de la pandemia?

—Nosotros hemos querido dotar a los comercios de un lote que consistía en una garrafa de cinco litros de desinfectante para el suelo, hidrogel, una pantalla€ Una serie de elementos que ayudasen a los asociados a abrir sin tener la penalización de un coste adicional. Hicimos eso para que así el local pudiera certificar que está libre de covid. Por otro lado, aún no somos capaces de analizar cuál ha sido la consecuencia más directa de esta situación en cuanto a facturación, aún no tenemos esos datos porque no ha pasado el suficiente tiempo para analizarlo.

Y, ¿cómo están los profesionales del sector? ¿Cuál es el sentimiento general?

—Creo que la palabra que mejor lo define, no solo al comercio, sino a la población, es incertidumbre. Estamos en el día a día, nunca se ha hecho tanto esfuerzo a nivel comercial por dar servicio, por que estén las tiendas correctas, por tener un protocolo de seguridad€ En el peor momento, estamos intentando tener los negocios como en los mejores tiempos.

¿Notan que los vecinos de Leioa consumen más en el municipio?

—Sí se está notando, la predisposición de la ciudadanía está siendo buena. Evidentemente, los comercios esenciales que han estado abiertos, no solo en Leioa, sino a nivel general, nos han hecho recapacitar a todos sobre la importancia de tener y dotar a los pueblos de un comercio cercano. Este hecho ha venido a avalar la relevancia de tenerlo y ello ha supuesto que, con la reapertura de los demás comercios, la gente lo tenga más claro. Leioa, de todas formas, es una población que sabe lo que tiene en cuanto a comercio y lo cuida. En ese aspecto, no nos podemos quejar.

¿Qué tal funcionó y cómo está ahora el servicio de transporte a domicilio, Leioa Bidean, que siguió en marcha durante el confinamiento y que, además, llevó comida a las personas más vulnerables?

—La gente que estaba sola en casa y que no tenía a personas que la atendiera ha recibido su ayuda, también Leioa Bidean ha llevado la compra a gente que estaba enferma, e incluso ha estado funcionando con el Banco de Alimentos de manera continua€ Creo que nos hemos dado cuenta de su valor añadido. Estamos muy satisfechos en ese sentido y también por el propio servicio que hace que no sea necesario para las personas desplazarse a las tiendas, por eso en el confinamiento fue más solicitado. Pero la pandemia le ha dado ese servicio social. Lo que significa, como nos gusta a nosotros recalcar desde la Junta, que el tejido comercial no es solo un factor económico, sino social. El mayor valor que tiene el comercio local es el social, que los vecinos sepan que pueden contar contigo, que si un crío se pierde, puede entrar a la tienda a preguntar...

¿Ha habido comercios que durante el confinamiento han vendido de manera on line, se han promocionado en redes sociales€?

—Sí. Las redes sociales han servido de mucho. En mi caso personal, de una manera muy clara. La lección que nos puede aportar esta pandemia es la importancia de estar posicionado en las redes sociales, en Internet, de que un vecino te encuentre, sepa que estás detrás y que estás dando ese servicio€ Que vea que no estás en inferioridad de condiciones que otro y que puedes ofertar lo mismo e incluso más barato, como ocurre.

O sea, desde la asociación animan a que los comercios locales estén presentes en Internet.

—Totalmente. De hecho, una de nuestras previsiones más importantes para este año es crear una plataforma de compra on line. Dado los buenos resultados que tenemos con Leioa Bidean, queremos tener una plataforma con los comercios del municipio, donde la gente se pueda meter y busque un estanco, una tienda de fotocopias, servicios de moda, fontanería€ e, incluso, que pueda llegar a pedir un presupuesto on line; de alguna manera, para que nos quite el miedo de entrar en una tienda y preguntar, que se vea que el comercio local es realmente competitivo, a veces mucho más que otros.

¿En qué más está trabajando la asociación?

—Estamos con la tarjeta Visa Leioa, que durante todo este mes de junio bonifica las compras con premios de hasta 50 euros y además fidelizamos, porque cuando un cliente compra hoy 100 euros, dependiendo en qué tienda y en función del descuento que tenga aplicado, acumula dinero para la siguiente compra y así de manera continuada. Y también vamos a sacar unos bonos, como el año pasado. Por otro lado, no vamos a pasar, seguro, la siguiente cuota de asociados, e igual la próxima tampoco.

¿Cómo valoran desde Comercios Unidos de Leioa las ayudas del Ayuntamiento para la reactivación económica?

—Están recién publicadas y a cada comercio le afectan de una manera distinta en función de cómo le ha damnificado la pandemia. Son bonificaciones que vienen a paliar los gastos. Luego, hay otro tipo de ayudas de Bizkaia Aurrera, de Lanbide, los ERTE€ Creo que se está haciendo un esfuerzo.

