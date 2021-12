El PNV presenta una enmienda a la totalidad a las cuentas de Durango

El PNV de Durango dio a conocer ayer martes que presentará una enmienda a la totalidad al presupuesto 2022 presentado por el equipo de gobierno, liderado por EH Bildu y Herriaren Eskubidea. "Son varias las razones por las cuales se ha tomado la decisión como el aumento de ingresos, ya que siempre nos hemos mostrado en contra del aumento de ingresos procedentes de la subida de impuestos directos e indirectos aprobada en las ordenanzas fiscales de 2021 y de 2022. En especial, a la subida desproporcionada del IBI de 2021, que la rechazamos votando en contra en el pleno de aprobación", recordaron los jeltzales.

Al desacuerdo en la gestión, el PNV añade "la actitud" del equipo de gobierno al que le achaca "falta de compromiso y seriedad en el cumplimiento y seguimiento del acuerdo presupuestario negociado" el ejercicio pasado. "Firmamos un acuerdo con fecha 17 de diciembre de 2020 que incluía una serie de partidas económicas por importe total de 382.348 euros destinadas principalmente a la revitalización de la plaza del mercado, el comercio y el turismo y al impulso de la movilidad sostenible. También se establecía que se llevarían a cabo reuniones trimestrales para el seguimiento del acuerdo. Sin embargo, no ha habido un compromiso serio y real por parte del equipo de gobierno para el cumplimiento del mismo", criticó Mireia Elkoroiribe, portavoz jeltzale.

Otra de las razones que empuja al PNV a presentar una enmienda a la totalidad es la falta de información y transparencia. "No ha habido interés alguno por parte del equipo de gobierno en presentar y explicar el presupuesto, ni mucho menos en tratar de negociarlo. La única comisión convocada hasta el momento para la presentación de los presupuestos se celebró sin documentación previa, donde se hizo entrega in situ de la documentación del presupuesto y del Plan de Subvenciones, más de 700 páginas, y se nos leyó la memoria política de dos páginas sin ninguna explicación adicional con respecto al presupuesto. No ha habido una sola comisión donde se hayan explicado los presupuestos", criticaron.

A este respecto, Elkoroiribe habla de "falta de rumbo y planificación del equipo de gobierno". En este sentido, menciona ejemplos del presupuesto de 2022 donde se incluye "diversos proyectos de inversión que aparecen por primera vez sin que hayan sido siquiera mencionados en años anteriores, como es el caso de Pinondo Plaza, mientras que desaparecen otros incluidos en presupuestos o planes previos como Pinondo Etxea".

Desde EAJ-PNV también consideraron que la partida destinada a los presupuestos participativos es "irrisoria". "El presupuesto de Durango ha crecido en un 14,29%. Sin embargo, los presupuestos participativos siguen congelados en 100.000 euros, lo que representa el 0,25% del total. Consideramos que debe ampliarse hasta alcanzar como mínimo la cuantía de 600.000 euros destinada en 2019", defendieron. Por contra, ven "excesiva" la cuantía destinada a publicidad y propaganda "que ha vuelto a incrementarse una vez más". Ahora la cuantía alcanza un importe de 115.000 euros, 15% más que el año anterior y más del doble que en la legislatura anterior. "Y lo que es más grave, 15.000 euros más que los presupuestos participativos destinados a todos los durangueses", zanjaron desde el PNV.