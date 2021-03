Durango presenta un actualizado Topaklown 'antibirus edition'

Tras su suspensión el año pasado por la pandemia, Topaklown volverá a traer las risas y el buen ambiente a Durango. Sin los cursos y sesiones formativas, la programación estará marcada por con una amplia variedad de espectáculos dirigidos a todos los públicos. Así, del 31 de este mes al 3 de abril, la programación intentará acercar tanto a niños como a jóvenes y adultos el mundo de los payasos. "Reírse siempre es saludable y necesario para todos. Este año venimos con un Topaklown nuevo, actualizado, adecuado a la situación para recordarnos a nosotros mismos que no se nos ha olvidado reír y sonreír", explicó Ana Abanzabalegi, concejala de Cultura.

En lo que a las novedades obligadas se refiere, los impulsores de la iniciativa, la compañía Ganso &Cia, lamentaron que esta edición no contará con los cursos que suele congregar a cerca de 200 asistentes. En este sentido, valoraron muy positivamente el hecho de volver a celebrar la consolidada iniciativa. Denominada antibirus edition, los impulsores de Topaklown dejaron muy claro que "no vamos a permitir ningún tipo de virus", puntualizaron entre risas los organizadores de Topaklown. "Creemos que la risa evidentemente es mucho más necesaria que antes. Es lo que podemos utilizar para superar el miedo que nos rodea en estos momentos. Creemos que para contrarrestar ese miedo comprensible hay que poner risa y sentido del humor para poder sobrellevar esta situación. No queríamos dejar pasar la ocasión de ofrecer al público del Duranguesado unos minutos de risa", valoró Gorka Ganso, impulsor de Topaklown junto a Cecilia Paganini.

Con San Agustín y Landako Gunea como escenarios, debido a la limitación de aforo, los siete espectáculos contarán con dos representaciones cada uno. Los ofrecidos en Landako Gunea serán gratuitos y dirigidos a todos los públicos a las 12.00 horas y 17.30 horas. Por otro lado, la programación de sala de San Agustín Kultur Gunea estará orientada al público joven y adulto, previo pago de ocho euros. Los espectáculos podrán verse en doble sesión: 17.30 horas y 19.30 horas. "Los espectáculos de calle los trasladamos a Landako Gunea porque como dice el refranero popular en abril aguas mil. Suficente tenemos con una pandemia mundial como para intentar pelear contra el clima; contra eso no hay vacuna", bromeraron desde Ganso&Cia.

El pistoletazo de salida a Topaklown llegará el próximo día 31 con el estreno del último trabajo de la compañía durangarra Karrika en San Agustín Kultur Gunea. Al día siguiente, Landako Gunea acogerá el espectáculo francés M&mme poiseau de la compañía Cie L´arbre a vache. La jornada del 1 de marzo se completará con el espectáculo de pago Secuestrados de Teatro Indigesto.

Para el 2 de abril también doble espectáculo. El preestreno de ¡Qué buen día! de Maite Guevara será la propuesta gratuita en Landako Gunea y San Agustín acogerá el espectáculo de pago Eme de la compañía catalana Carlo Mô.

La programación de este año se cerrará el 3 de abril con el espectáculo gratuito Set Up de la compañía catalana Los Barlou en Landako Gunea y San Agustín Kultur Gunea cerrará el telón con Adela eta Martirio de Naita Produkzioak.

Reserva previa



Con aforos limitados a alrededor de 120 personas, tanto en San Agustín como en Landako Gunea, las personas interesadas en presenciar cualquiera de los espectáculos pueden reservar entrada en el Museo de Arte e Historia de Durango o llamando al 94 603 00 20.