Iurreta eleva en un 17% el presupuesto en Acción Social

El Ayuntamiento de Iurreta, en sesión plenaria celebrada el jueves, aprobó el presupuesto para el ejercicio de 2021. Con un montante económico que asciende a 5.554.148 euros, las cuentas, marcadas por la crisis sanitaria actual, suponen un descenso del 6% respecto al pasado año.

Con un contenido más social que en años anteriores respondiendo a las circunstancias sanitarias y económicas derivadas de la crisis del covid, el Área Social será la única que se incrementará en un 17% con ayudas a familias más necesitadas (bonos de alimentos perecederos) con una partida de 15.000 euros y un nuevo plan de inclusión social. También se duplican las ayudas al comercio local para campañas de incentivo de consumo local pasando a tener 20.000 euros para este destino.

En el apartado de inversiones se dará la rebaja más acusada, en torno al 43%, y se destinarán 350.000 euros. No obstante, se mantienen las partidas para el desarrollo del PGOU, Maiztegi Herri Eskola, Iu Gazte-Etxego y presupuestos participativos, mientras que el resto de las inversiones son de mantenimiento de edificios e infraestructuras. "Esto no quiere decir que no vaya a haber inversiones, pero se realizarán con los remanentes que dispongamos", explicó Iñaki Totorikaguena, alcalde del municipio, quien añadió que "estos son unos presupuestos prudentes y basados en la realidad que nos está tocando vivir y cuya prioridad es atender a las necesidades y bienestar de los y las iurretarras".

En lo que a los presupuestos participativos se refiere, la administración local volverá a buscar la participación ciudadana mediante la cual todas las personas interesadas podrán tomar parte en la elaboración de las cuentas municipales y convertir así a la ciudadanía en protagonista activa, fomentando la reflexión activa y la solidaridad, buscando soluciones a necesidades reales del municipio. En el proceso de este año se ha mejorado la accesibilidad del paso de la calle Maspe a Bidebarrieta por la gasolinera, se ha realizado la reforma de la acera y punto de recogida de residuos en Zubiaurre 2 y se ha ampliado la zona de gimnasia para mayores del parque Euskaldun Berria.

En el ámbito cultural, el presupuesto de 2021 mantendrá las ayudas a asociaciones locales y los principales proyectos y agenda cultural, tanto del Kulturetxe como de la biblioteca, descendiendo las partidas de publicidad, fiestas e inversiones.

Las cuentas municipales de Iurreta han recogido también las aportaciones tanto de EH Bildu como del PSOE que se han incorporado en su elaboración.