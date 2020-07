Durango suspende las fiestas de San Faustos por coronavirus

Durango no celebrará este año los San Faustos debido a la pandemia de coronavirus. El Ayuntamiento de Durango y los agentes que integran la Comisión de Fiestas han decidido por unanimidad suspender las fiestas, según ha informado en una nota de prensa.

El Ayuntamiento de Durango y la comisión de fiestas aseguran que "sería absurdo actuar como si aquí no pasara nada" y por "mucho que duela tomar este tipo de decisiones" los San Faustos de 2020 no se celebrarán para no crear nuevos focos de coronavirus.





TAMPOCO HABRÁ SAN FAUSTOS EN BASAURI

Las fiestas de San Fausto de este año de Basauri de 2020 tampoco se celebrarán, decisión que se hizo pública el pasado mes de junio.