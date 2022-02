La galería Indautxu gana ambiente familiar

Teresa González Ardanaz y Carmen Solana comparten la galería Indautxu desde hace años. Ellas capitanean dos de los negocios que han activado la vida en este corredor ubicado en uno de los accesos del metro de Bilbao.

La bailarina y profesora de danza contemporánea, Teresa González Ardanaz, abrió hace siete años su escuela de ballet clásico en la galería de Indautxu. Cuando llegó todos los locales estaban vacíos y, aun así, se animó a poner en marcha en ese espacio el sueño de su vida. No se arrepiente. "Es un espacio bien ubicado, cerca de la entrada del metro de Indautxu, con el parking para vehículos, con el Eroski y con una cafetería que está muy bien. Los padres y madres traen a los niños a la escuela y mientras tanto hacen las compras y se toman un café". Pero ella no está sola. Desde hace cuatro años comparte galería con la gerente y propietaria del Judo Club Ohisama Solana de Bilbao, Carmen Solana. La maestro en judo reconoce estar contenta en esa galería porque, aunque el alquiler "no es de los baratos", cuentan con seguridad y está muy bien comunicado. "Me vienen chavales de un montón de pueblos y tienen el metro al lado. Eso es una ventaja. Con las dos escuelas hemos logrado un ambiente muy familiar y, de hecho, cuando llueve, muchas familias se refugian aquí", explica Solana. En ese espacio se ubican además un tienda de estética, una de cartuchos de tinta para impresoras, una zapatería y un negocio de cremas y flores naturales. Ahora solo un local aguarda al inquilino perfecto que quiera instalarse en él .