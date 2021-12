Trabajadores con chispa en Bilbao

EL cambio climático sigue avanzando por todo el planeta y los gases de efecto invernadero son uno de los principales aceleradores. Los vehículos de gasoil producen gran cantidad de CO2 procedente de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. La OMS señaló en un estudio que unos 80.000 adultos morían en grandes urbes europeas a causa de la exposición constante a los contaminantes del tráfico.

A pesar de que los vehículos de combustión son el medio de transporte más habitual para circular por las ciudades, en Bilbao hay quien toma conciencia de la situación y quiere aportar su granito de arena para frenar en la medida que le sea posible el cambio climático. Conductores de autobús, taxistas, repartidores y carteros, que en su día a día, utilizaban un vehículo de gasoil, trabajan ahora con vehículos eléctricos.

Para fomentar la utilización del transporte no contaminante en la ciudad, el Ayuntamiento de Bilbao ha destinado al sector del taxi en los últimos años 110.000 euros -10.000€ para cada solicitud- para financiar la compra de nuevos vehículos eléctricos que sustituyan a otros de motor de combustión. Así mismo, el Consistorio bilbaino ha subvencionado este 2021 con 7.000€ la adquisición de furgonetas eléctricas de reparto que circulen por la ciudad. En el caso de los vehículos particulares, el Ayuntamiento exige que la cuantía de la ayuda del plan RENOVE vasco sea de 3.000 € para los vehículos 100% eléctricos.

Javier Baz

Forma a los conductores en el manejo diario de los Bilbobus eléctricos

Javier Baz forma a los conductores en el uso de los nuevos Bilbobus eléctricos. Foto: Pablo Viñas

En el objetivo de crear una ciudad cada vez más sostenible,. Javi Baz es el encargado de probar estos vehículos y formar a los autobuseros en la conducción de los autobuses eléctricos. "Llevo formando a los conductores desde 2014, antes con vehículos de gasoil y ahora con eléctricos.porque son, en cierta manera, la punta de lanza de todo el tema de la conducción de transporte público con vehículos eléctricos", cuenta.

En lo que a la conducción respecta, Baz apunta que "hay diferencia quizás en las incercias que se generan dentro del vehículo, porque los eléctricos llevan batería y tienen que acumular mucha corriente para poder mover un vehículo con ese peso, entonces eso se traduce en que los autobuses pesan entorno a los 3.000 kilos más, mas o menos. A la hora de hacer giros en rotondas o giros de doblar las esquinas si hay que tener un poco más de cuidado porque el propio peso del vehículo tiende a echarte al exterior de la rotonda".

Baz recuerda la 'txapela' que antes se cernía sobre Bilbao a consecuencia de la industria y señala que ahora, sin industria, tenemos que actuar sobre lo que es más contaminante para la atmósfera: los vehículos. "Recuerdo la contaminación que había hace años en Bilbao, la txapela la llamábamos. Hoy en día no hay industria pero hay otro tema crucial sobre la contaminación y en el transporte urbano creo que sí sería aconsejable disminuir los gases que se emiten a la atmósfera". "No se si esto tiene que pasar por una electrificación total del transporte urbano e incluso interurbano, pero si es necesario frenar la contaminación", señala.

Miguel Ángel Isla

Con su taxi eléctrico contribuye a un Bilbao con aire más limpio

Miguel Ángel Isla, junto a su taxi eléctrico enfrente del Ayuntamiento de Bilbao. Foto: Juan Lazkano

Miguel Ángel Isla es otro de los trabajadores que utilizan todos los días el vehículo; es taxista y hace dos años decidió desarrollar su trabajo sin perjudicar al medio ambiente. Cambiar el vehículo de gasoil por uno eléctrico le ha supuesto, según cuenta, un ahorro sustancial en su día a día: ". También tienen menos coste de mantenimiento y menos gasto de pastillas y disco de frenos".

Además, Isla confiesa que tener un taxi eléctrico en Bilbao no es complicado ya que cuentan con puntos de carga suficientes: "En Bilbao hay suficientes puntos de carga para los taxis y coches eléctricos que hay, es raro que te lo encuentres ocupado, no obstante lo puedes reservar desde la aplicación 30 minutos antes".

Garikoitz Muñoz

Un repartidor a domicilio que apuesta por el medio ambiente

Garikoitz Muñoz conduce todos los días la furgoneta eléctrica en sus repartos por Bilbao. Foto: Oskar González

Otro de los trabajadores que utiliza durante toda la jornada el vehículo es Garikoitz Muñoz, que reparte por Bilbao pedidos a domicilio durante 8 horas. La empresa de Muñoz fue una de las que se acogió a la subvención del Ayuntamiento de Bilbao para incluir vehículos eléctricos en la flota de furgonetas de reparto y según asegura este repartidor ha sido un cambio muy "positivo". "La diferencia entre usar un vehículo de gasolina y uno eléctrico ha sido muy positiva. El tema del ruido es lo que más he notado a la hora de conducir; no tienes todo el tiempo el sonido del motor en la oreja, vas dentro de la furgoneta con las ventanillas subidas y no escuchas absolutamente nada", cuenta.

"Sin duda alguna considero que es muy beneficioso que un trabajador que utiliza todo el día el vehículo utilice uno eléctrico, a parte de por la comodidad de la conducción, también porque estas conduciendo por el centro de Bilbao durante 8 horas y sientes que no estás contaminando, que estás echando 0 CO2; al final te hace sentirte bien", destaca.

Muñoz señala que es el futuro, y apunta que "estaría muy bien que en Bilbao se siguiera la estela de ciudades que discriminan positivamente a los conductores que utilizan vehículos no contaminantes". "Hay en ciudades que puedes usar el carril bus, no tienes que pagar la OTA por ejemplo; eso estaría muy bien en tema de reparto. El hecho de no contaminar e ir por el carril bus hace que podamos dar un servicio de mayor calidad sin tener que dar rodeos", explica.

Iker Soto

Distribuye cartas por la ciudad con una moto que no emite humos

Iker Soto posa junto a la moto eléctrica que utiliza diariamente para trabajar. Foto: Borja Guerrero

Coches, furgonetas y autobuses no son los únicos vehículos eléctricos que circulan por la ciudad. Iker Soto es uno de los repartidores de Correos que desempeña su trabajo sobre una moto eléctrica. " La ventaja que tenemos es que la eléctrica cuando acabas el reparto la enchufas y la tienes preparada, no tienes que repostar. En ciudad la moto de conducción normal en punto muerto está funcionando y está contaminando pero la eléctrica en cambio se queda en silencio y no consume ni contamina", explica soto.

Así mismo, destaca que la ciudadanía se ve especialmente atraída por el vehículo eléctrico que él conduce, "cuando ven que no hace ruido, que es eléctrica, la gente pregunta y se interesa de cómo funciona y cómo es conducir con una moto de estas características", dice.

Baz, Isla, Muñoz y Soto son solo alguno de los ejemplos que se pueden encontrar en Bilbao de trabajadores responsables con el medio ambiente. Y es que, como apunta el Ayuntamiento en su web Bilbao Movilidad Eléctrica, "el vehículo eléctrico es una realidad que poco a poco está ganando peso en la movilidad de las zonas urbanas y que se perfila como una herramienta para mejorar la calidad local del aire así como para luchar contra el cambio climático".

