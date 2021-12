Aconsejan extremar la precaución ante el mal uso de petardos

El Ayuntamiento de Bilbao pide que "se extreme la precaución" ante el lanzamiento de cohetes y petardos en Navidad, desaconseja la manipulación de material pirotécnico, y recuerda que está prohibida su venta no autorizada. El Consistorio advierte de que "el mal uso de elementos pirotécnicos puede provocar incendios y poner en riesgo la seguridad de las personas". Por ello, recomienda seguir siempre las instrucciones de uso y no manipular, "en ningún caso", sus componentes para evitar problemas con este tipo de productos.

El año pasado los Bomberos de Bilbao realizaron un total de 35 intervenciones en los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, 13 de ellas (el 37%) por incendios.

Ante ello, el Ayuntamiento pretende que la ciudadanía tome conciencia del "grave peligro" que puede suponer la manipulación o el mal uso de material pirotécnico, para su propia seguridad y para la de otras personas, objetos o patrimonio. Por ello, pide, un año más, "que se extreme la precaución" ante el lanzamiento de cohetes y petardos durante la presente campaña de Navidad.

El Ayuntamiento de Bilbao recomienda "seguir siempre las instrucciones que se indican en el envase de los elementos pirotécnicos, no manipular sus componentes y no disparar si presentan desperfectos. También aconseja no adquirir ningún artificio pirotécnico sin su correspondiente envase o embalaje y antes de lanzar artificios aéreos, comprobar que no haya objetos que impidan su ascenso, así como no encenderlo cerca de otros artificios, ni guardarlos en los bolsillos o en la ropa. Del mismo modo, se pide que los petardos o cohetes no se lancen contra personas, animales o bienes y no colocarlos en el interior de botellas o latas.