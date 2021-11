Bilbao baraja para Santo Tomás varias opciones si aumenta el coronavirus

Los últimos datos de covid en Bizkaia hacen peligrar las próximas ferias y eventos. Aún no hay ninguna decisión adoptada pero el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, adviritó ayer de que el Ayuntamiento actuará "ante la más mínima duda" de que se vayan a incumplir las medidas anticovid en un evento. Además, pidió a los ciudadanos que usen la mascarilla para "luchar contra esta situación" y poder celebrar los eventos "con una cierta normalidad".

Según han informado a DEIA fuentes próximas al Consistorio, el Ayuntamiento estaría pensando en tres opciones diferentes en función del escenario que se viva en las fechas en las que se celebra esta feria. Entre las propuestas baraja la suspensión, la formula presentada en esta nueva normalidad y finalmente un Santo Tomás en el que solo haya puestos de frutas y verduras.

Sin embargo, en declaraciones de Aburto al término de una rueda de prensa , y preguntado por si, ante la actual situación de la pandemia, se suspenderá la tradicional feria de Santo Tomas, el alcalde aseguró que "no es el momento de tomar decisiones ahora". Además, el primer edil recordó que el Ayuntamiento "no organiza Santo Tomás" sino que autoriza la ocupación del espacio público. Pero dada la situación actual, afirmó que "es el momento de hacer una reflexión". "El virus sigue estando entre nosotros y lo que tenemos que hacer es un nuevo llamamiento al compromiso y la responsabilidad", apuntó.

El regidor bilbaino indicó que la orden de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, del 21 de octubre, deja claro que "la mascarilla es obligatoria en espacios interiores" y también en entornos urbanos en los que no se respeta la distancia de 1,5 metros". Por eso hizo un llamamiento "al compromiso ciudadano para usar la mascarilla, esa gran barrera, defensa, que tenemos contra el virus". Aburto aprovechó para animar a la población no vacunada a hacerlo. "Entre todos tenemos que ser capaces de luchar contra esta situación para poder celebrar esos eventos con una cierta normalidad". El alcalde de la capital vizcaina ha apuntado que las autoridades municipales, según la orden que se ha publicado este miércoles, deberán "discernir ante cada uno de los eventos que se pueda celebrar si son capaces de garantizar si se van a cumplir las medidas o no".

"No es una decisión fácil, porque es una previsión que luego se puede cumplir o no; pero nosotros vamos a actuar con responsabilidad, y cuando tengamos la más mínima duda de que no se vayan a cumplir las medidas, actuaremos con la responsabilidad que requiere un asunto de este calado". Por último, precisó que, como "siempre a lo largo de esta pandemia", el Ayuntamiento de Bilbao será "un agente colaborador con el Departamento de Salud, con el Gobierno, para trabajar juntos y adoptar las medidas que sean necesarias, siempre en beneficio de la salud y la vida".