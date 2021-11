El Hospital de Basurto busca en su entorno un nuevo aparcamiento

El inicio de la construcción en la primavera del próximo año de la Facultad de Medicina en Basurto está trayendo de cabeza al centenario centro sanitario adyacente. La creación del edificio de la UPV/EHU, que también albergará la escuela de Enfermería y el grado de Fisioterapia, en el solar triangular contiguo dejará al centro hospitalario sin el estacionamiento principal que ahora utiliza parte de su plantilla durante toda la jornada. Alrededor de 220 plazas de aparcamiento que desaparecerán, al igual que las aproximadamente 70 parcelas que prestan servicio en el terreno ubicado cerca de la entrada secundaria al hospital, al lado de la calle Camino de Capuchinos.

Este segundo estacionamiento también quedará sin su función actual, ya que será utilizado por la empresa que contrate la universidad pública vasca para ubicar las casetas de los trabajadores y como zona de acopio de material para levantar la nueva facultad. Durante los tres años que se prolonguen los trabajos de construcción, en este solar solo se podrá circular por un estrecho pasillo que dará acceso a las pabellones interiores del hospital, tanto a los vehículos de servicio como a las visitas y empleados sanitarios.

Estos dos parkings, que también tiene reservadas algunas plazas para pacientes que por su enfermedad necesitan estacionar al lado de la entrada de Consultas Externas, son usados por médicos y enfermeras del centro de forma gratuita. En ambos casos su acceso con el vehículo está limitado por una barrera que se eleva cuando se escanea un tarjeta de usuario. Aunque por las tardes, son visibles muchas espacios vacíos es durante el turno de mañana cuando los dos estacionamientos se saturan y provocan en más de una ocasión retenciones en la calle Gurtubay al concentrase muchos vehículos en sus accesos.

Buscar alternativas



Con un escenario en ciernes de eliminación de cerca de 300 estacionamientos, la gerencia del Hospital de Basurto ha puesto en marcha un proceso para buscar alternativas que se mueven en un amplio espectro de actuación.

Lo primero que quieren conocer al detalle es cuántos empleados del centro que usan las plazas actuales necesitan realmente un estacionamiento para su vehículo particular. Por ello, la gerencia está preguntando a la plantilla cuál es su fórmula de movilidad para llegar al puesto de trabajo, su lugar de residencia y otros detalles que den a los responsables del centro sanitario un escenario real de las necesidades de estacionamiento en la actualidad.

A partir de ahí es cuando empezarán a tomar decisiones aunque, según han indicado fuentes del centenario hospital bilbaino "ya estamos buscando alternativas de aparcamiento cercanas". El interior del recinto hospitalario está descartado de base. En la actualidad solo vehículos de servicio y mantenimiento, junto a ambulancias y taxis, son los que pueden estacionar al lado de los pabellones y siempre por tiempo restringido.

En las inmediaciones del perímetro hospitalario, el barrio de Basurto ha colmatado todos los posibles espacios que puedan acoger un estacionamiento en superficie como los que están a punto de desaparecer.

Por ello la opción más plausible que barajan desde la gerencia es utilizar aparcamientos subterráneos cercanos. Y lo tienen fácil. Hay dos opciones. Una el nuevo parking construido tres plantas por debajo de la estación intermodal de autobuses; la otra el parking ubicado debajo de la plaza Torres Quevedo, justo en frente de la sede de EITB. El primero tiene oferta de sobra para acoger a los sanitarios ya que muchas de las 526 plazas que oferta a día de hoy están libres.

La capacidad es menor en el segundo estacionamiento pero en ambos, la institución médica tendrá que llegar a algún acuerdo con los gestores de ambos parkings para que el coste no sea demasiado oneroso para el Hospital. Fuentes de la gerencia del centro sanitario han indicado que quieren analizar muy bien la posible solución porque "tiene que ser viable para muy largo plazo".

Al detalle

Estudio para determinar la necesidad de parking

La gerencia del hospital quiere conocer con exactitud cuántos miembros de su plantilla requieren de estacionamiento para su vehículo privado.

Coste económico para El hospital de Basurto

Si se decide utilizar plazas de garaje de los parkings cercanos de Intermodal Bilbao o de Torres Quevedo, el Hospital tendrá que abonar su coste económico.

Dos estacionamientos

De carácter gratuito

Los actuales parkings que disfruta el personal sanitario del Hospital de Basurto con tarjeta de acceso son de carácter gratuito para sus usuarios.

uso de personal docente

120 plazas nuevas bajo la facultad

Solo una planta de sótano. Aunque muchos creían que las plazas de estacionamiento actuales iban a ser asumidas construyendo más sótanos bajo el edificio universitario triangular, al final no ha sido así. El proyecto licitado especifica tan solo una planta por debajo del suelo, la cual dispondrá de aparcamiento y no en toda su extensión ya que albergará también otros servicios necesarios para el funcionamiento del bloque de estudios sanitarios. En concreto, se han dispuesto 120 parcelas de parking para uso docente divididas en 105 plazas normales, cuatro para coches eléctricos y once para estacionamiento de motos. El acceso a este espacio se ha previsto por la calle Gurtubay.