18.041 usuarios de Euskadi intercambian polideportivo municipal con KirolTxartela

Trabajar en un lugar diferente al de residencia ya no es una excusa para dejar de hacer deporte. Gracias a KirolTxartela las personas que tienen la suerte de estar en los municipios conveniados pueden acceder a los polideportivos municipales de una u otra localidad indistintamente. Son ya 45 los municipios que se han sumado a esta iniciativa, entre ellos Bilbao, y 18.411 usuarios ya están registrados. La capital vizcaina se sumó a esta plataforma el pasado mes de marzo. La concejala de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Bilbao, Itxaso Erroteta, señala que "es una herramienta fundamental para facilitar el deporte que favorece la salud física y emocional y ese es nuestro objetivo".

Aunque todo hace pensar que muchos vizcainos utilizarán las instalaciones de la villa puesto que se desplazan a trabajar a Bilbao, los datos revelan que al menos por el momento, lo cierto es que el trasvase ha sido mayoritario a la inversa. A 7 de septiembre había 3.113 personas abonadas de Bilbao Kirolak que están validadas en KirolTxartela. Desde que el Ayuntamiento de Bilbao se adhirió a la KirolTxartela el pasado mes de marzo, 1.776 personas abonadas de Bilbao Kirolak han realizado accesos o usos en otros municipios. Entre ellos, Zornotza, Arrigorriaga, Bakio, Barakaldo, Basauri, Bergara, Bermeo, Berriz, Durango, Elorrio, Erandio, Ermua, Etxebarri, Lekeitio, Markina, Mundaka, Mungia, Muskiz, Mutriku, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopela, Trapaga, Zamudio, Zierbena y Zumaia.

Según los datos facilitados desde el Ayuntamiento, los 1.776 usos realizados han sido para la entrada a piscinas, reserva de instalación (squash, pádel, tenis, frontón), entrada al SPA balneario, gimnasio y trabajo en suspensión.

La concejala opina que "entramos en esta iniciativa en un momento en el que todavía había muchas restricciones por la pandemia, y después con el verano es más la gente que va de Bilbao a veranear a otros municipios, pero pensamos que a la larga habrá muchos usuarios que puedan beneficiarse las instalaciones de Bilbao".

A la contra, es decir, las personas que han hecho uso de la tarjeta para acceder a los polideportivos de Bilbao han sido 184 y procedían de Zierbena, Zornotza, Arrigorriaga, Barakaldo, Basauri, Bermeo, Berriz, Derio, Erandio, Etxebarri, Lekeitio, Mungia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopela, Trapaga, Urduliz y Zamudio.

En este caso el convenio les ha permitido acceder a las pistas de pádel, squash y tenis en los polideportivos de Txurdinaga, San Inazio, Artxanda, Rekalde, Deusto y Zorrotza así como a la pista de atletismo de Zorrotza.

Los datos, sin embargo, como recalca la concejala, se corresponden con el inicio de la incorporación de Bilbao a esta oferta y la temporada estival, una fecha en la que precisamente la villa está más despoblada. Teniendo en cuenta que la capital tiene una importante población flotante que trabaja en la villa pero duerme en los municipios de los alrededores es de esperar que a partir de este mes de vuelta al trabajo y la normalidad estas cifras sean mayores.

Por otro lado, a nivel de Euskadi hay que decir que entre enero y agosto se ha producido un intercambio entre municipios con 10.191 usos.

"Para mí ha sido una gran mejora", señala Ane Aguado, una usuaria de KirolTxartela. "Trabajo en Bilbao y esto me da la posibilidad de utilizar la tarjeta de mi abono en Sopela y acudir al polideportivo que más cerca me queda, en este caso el de San Mamés". Todavía no ha hecho uso de este convenio porque le coincidió con la pandemia y el verano, "pero ahora que ya estamos en una situación de mayor normalidad creo que me va a venir muy bien".

Su uso es sencillo. "Me he bajado la aplicación y después he solicitado el acceso a la txartela virtual", explica. "Ahora voy a ver si también hay algún curso que me interese".

El objetivo de este programa es fomentar el ejercicio físico, facilitar el acceso a diferentes espacios deportivos y aumentar la oferta deportiva más allá de los recursos del municipio de residencia de cada persona.

Javier está deseando poder utilizarlo. Su caso es el contrario al de Ane. "Estoy empadronado en Galdakao pero al no ser un municipio conveniado todavía no puedo utilizar el mismo carnet de abonado así que lo que he hecho es inscribirme en los polideportivos de Bilbao porque es donde trabajo. Me interesa mucho que Galdakao entre dentro de esta plataforma porque para mí sería mucho más cómodo y barato".

El pasaporte deporte como le llaman algunos usuarios era una demanda de muchos ciudadanos ya que la mayoría de las personas no trabajan en el lugar donde viven por lo que hacer deporte les suponía un coste añadido que a veces por no afrontarlo optaban por prescindir.

"Es una estrategia de país que ponemos en marcha desde las instituciones para combatir el sedentarismo. Muestra nuestra preocupación por la salud de nuestra ciudadanía", señala Erroteta.

Datos

¿Qué es?

KirolTxartela. Es una txartela virtual que permite a los usuarios poder hacer deporte en los polideportivos municipales sin necesidad de estar empadronado ni pagar un coste añadido.

45

Municipios. Por el momento hay 45 municipios que están dentro de esta plataforma y los beneficiarios son los usuarios de los polideportivos de estas localidades.

Municipios

Conveniados. Bilbao, Zornotza, Arrigorriaga, Bakio, Barakaldo, Basauri, Bergara, Bermeo, Berriz, Durango, Elorrio, Erandio, Ermua, Etxebarri, Lekeitio, Markina, Mundaka, Mungia, Muskiz, Mutriku, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopela, Trapaga, Zamudio, Zierbena, Zumaia, Zierbena, Zornotza, Derio, Erandio, Etxebarri, Lekeitio, Mungia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Trapaga, Urduliz y Zamudio.

La txartela

Aplicación. Los usuarios pueden acceder a la KirolTxartela a través de la aplicación desde la envían la solicitud al polideportivo en el que están abonados.

Usos

En auge. Más de 18.000 personas ya son usuarios de la KirolTxartela en Euskadi y se espera que en los próximos meses lo compartan más municipios en la medida en que más localidades se convenien.