Más gangas que nunca en el Casco Viejo de Bilbao

Diez de la mañana. Frío y sol. El comercio despierta en Bilbao y concretamente en el Casco Viejo lo hace repleto de gangas. El Ganga Market ofrecerá desde este jueves hasta el sábado interesantes y atractivos descuentos de hasta el 80%.

Ambiente en el Casco Viejo





Este año por cuestiones sanitarias derivadas de la pandemia del coronavirus los comercios no sacarán a la calles sus productos como en anteriores ediciones, sin embargo, los descuentos se asoman en el interior de los establecimientos.

Más gangas que nunca en el Casco Viejo. Fotos: José Mari Martínez



"Este año por todo lo que hemos vivido en la pandemia se ha vendido menos y hay más chollos", adelanta Andrea Mateos, responsable de la tienda Kabán Lahún, ubicada en el portal de Zamudio.

"Unos precios increíbles"

Los comerciantes se muestran optimistas y esperan que el buen tiempo y la ampliación en la movilidad anime a los clientes a pasarse por el Casco Viejo de Bilbao en busca de esa prenda, complemento o producto con el que darse un capricho.

Amelia Ruíz, vecina de Barakaldo no ha desaprovechado el primer día de gangas en el Casco Viejo y a las 9.30 horas ya se paseaba por la calle Correo a la espera de que las tiendas levantasen la persiana: "Nos hace falta un poco de ilusión y hoy que tengo libre ni me lo he pensado. He cogido el metro y me he venido desde Barakaldo con una amiga", apunta. Julene y Maita de Santurtzi tenían ganas de salir del pueblo y darse una vuelta por la capital vizcaina. "Vamos a pasar el día en Bilbao. Hoy seguro que cae algún caprichillo", dice.

La Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao es pionera en esta iniciativa comercial, que se celebra dos veces al año desde 2005, y que, por tanto, la que se celebra en esta ocasión será la edición número 30.

Los clientes, de este modo, tienen la ocasión de hacerse con los productos de la última temporada a precios muy rebajados. Los descuentos alcanzan el 80 y el 90%. "Miles de productos, de infinidad de marcas, con el aval de los comerciantes del Casco Viejo", subraya desde la Asociación de Comercios, Hostelería y Empresas del Casco Viejo de Bilbao, Zazpikaleak.