Vuelve la clientela a la hostelería de Bilbao: "Todo conlleva riesgos, no solo los bares"

Tímidamente, los bares y restaurantes de Bilbao vuelven a llenarse de clientes que en su mayoría aplauden la reapertura de la hostelería autorizada ayer por El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). La polémica decisión, que contradice las directrices del Gobierno vasco para mitigar la propagación del virus, genera opiniones contrapuestas en la calle. Sin embargo, ni siquiera los que están en contra de la apertura quieren perder la oportunidad de tomarse el café o el vermú en una terraza.

"Creo que una decisión de tipo técnico debería dejarse a los técnicos, y no al TSJPV. Agradecemos mucho que se abran los bares, pero eso no quita para que haya prioridades", asegura José Mari Arriola, sentado en la terraza del Gure Toki en la Plaza Nueva, mientras se toma un vino. "Todo lo que represente una unión de un colectivo de personas conlleva riesgo, no solo los bares", añade este notario jubilado que ha salido a celebrar su cumpleaños.

En ese sentido, a su lado, Javier Martínez Urkaregi, apunta al riesgo de los asintomáticos. "Una cosa es bajarte la mascarilla para dar un trago a la bebida y volvértela a poner y otra cosa es no llevarla puesta en todo momento mientras estés en una terraza", expone. "Como norma general la gente está dando un ejemplo de civismo del cumplimiento de las normas. Aunque las normas siempre tengan que tener alguien que las infrinja", afirma Arriola.

La hostelería puede abrir desde hoy respetando las medidas restrictivas decretadas por el Gobierno vasco en diciembre que regulan al 50% el aforo en el interior de locales, distancia de al menos metro y medio entre personas sentadas en mesas, agrupaciones de 4 clientes máximo por mesa, prohibiendo el consumo en barra o de pie y con el cierre de los locales a las 20.00 horas, con entregas de pedidos hasta las 21.00 horas y el reparto domiciliario hasta las 22.00 horas.

"Hay que tomar medidas, pero la hostelería es la que más está sufriendo. Nosotros disfrutamos de ella pero para los hosteleros es vital", afirma Berta Ruiz Alejos, profesora de español del Instituto Hemingway, mientras toma un café entre clase y clase con sus compañeros en un bar de la calle Bailén. "Es cuestión de responsabilidad individual", considera, por su parte, Jone Aldekoa, dando a entender que la clave para demostrar que la hostelería realmente no es un peligro la tienen los propios clientes.

En el mismo grupo de cuatro personas, agradecido de poder retomar su habitual hamaiketako, Rodrigo Llorente evidencia que "el supermercado o el metro están abarrotados, mientras que los hosteleros se preocupan muchísimo de que todo esté limpio al momento". La misma situación observa Berta en las tiendas de ropa, "donde hay un montón de gente tocándolo todo y no hay control de aforo". Jone Aldekoa concluye que, en todo caso, con las restricciones "los que más sufren son los negocios más pequeños, las grandes empresas no sufren tanto las pérdidas".