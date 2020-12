Bilbao limitará la saturación, eliminará las barreras y cuidará el medio ambiente

El alcalde, Juan Mari Aburto, se incorporó ayer al pleno de aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao (PGOU), el instrumento más importante para el desarrollo de una ciudad, para impulsar las líneas que regirán el Bilbao del futuro. Aburto, convaleciente desde hace un mes por una operación de cadera, destacó, muy satisfecho, el amplio respaldo que obtuvo el documento. "Solo tres concejales de 29, los de Elkarrekin Podemos, han votado en contra de este plan y lo quiero poner en valor porque es mérito de todas y todos". Tanto el Partido Popular como Euskal Herria Bildu se abstuvieron en la votación gracias a la incorporación de parte de sus propuestas al modelo de ciudad. Elkarrekin Podemos tachó de "ligeros acuerdos para salvar conciencias", el consenso alcanzado por sus compañeros de la oposición. La portavoz de EH Bildu, Jone Goirizelaia lamentó que Elkarrekin Podemos se desmarcara y ahora se sientan "celosos" de las mejoras introducidas.

El Bilbao del futuro será respetuoso con el Pagasarri, Zorrotzaurre, Artxanda, Bolueta€ ordenará los núcleos rurales, se desclasificarán los suelos, promoverá las viviendas de protección para responder a los nuevos ciudadanos sin colonizar más del 58% de la superficie, se vertebrará la ría, protegerá los barrios e impulsará una área central atractiva. Con perspectiva de género, respetando el medio ambiente y apostando por una movilidad sostenible.

El PGOU deberá pasar aún un último trámite antes de su aprobación definitiva en junio o julio de 2021, una vez reciba la Declaración Ambiental Estratégica que debe gestionar el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco y el informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, a la que han informado todas aquellas instituciones y entidades públicas que podrían verse afectadas por el nuevo planeamiento.

Su tramitación se ha prolongado durante nueve años, en los que más de 4.000 ciudadanos han realizado aportaciones. Fruto de este sistema participativo, así como de las propuestas incorporadas por PP y EH Bildu, la hoja de ruta que seguirá Bilbao en los próximos años apuesta por una ciudad "más verde y más amigable con las personas mayores y los jóvenes". Aburto asume que es un ciudad pequeña con la que "tenemos que ser respetuosos". Por ello "no renunciaremos a los corazones de barrio, apostando por una ciudad atractiva en su núcleo central".

Los criterios

El modelo urbanístico que se plantea en el nuevo PGOU es, según expuso el concejal de Planificación Urbana, Asier Abaunza, "el resultado de la fusión e integración de los objetivos urbanísticos propiamente dichos con los relacionados, entre otros, con la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y la respuesta a las demandas y necesidades de la ciudadanía, como, por ejemplo, la inclusión de la perspectiva de género en la planificación urbana".

Abaunza destacó, entre los objetivos del plan, el mantenimiento y preservación del suelo natural, minimizando la extensión a él de las propuestas urbanas que conlleven su urbanización o artificialización. Así, remarcó que Bilbao "no se plantea ningún ensanche, no se plantea colonizar suelo de la ciudad", de forma que la clasificación como suelo no urbanizable abarcará una superficie de 2.375 hectáreas, lo que representa aproximadamente el 58,5% del municipio, a lo que deberá añadirse la que se clasifique de esa misma manera en el Plan de Compatibilización de los Planes Generales de Sondika y Barakaldo, a promover en el ámbito del Área de Artxanda y entorno.

Además, el concejal indicó que se desclasifican los suelos urbanizables de baja densidad de la ladera de Artxanda y del borde de Arangoiti, manteniendo exclusivamente las siguientes dos actuaciones ya recogidas en el plan ahora revisado, y se reduce a menos de la mitad el espacio que la Universidad de Deusto tenía para su crecimiento.

Se mantiene y preserva el monte Pagasarri y su entorno como espacio de singular valor natural del municipio, y se prevé su ampliación hacia la ladera de Arraiz en unas 92 hectáreas hasta conformar un ámbito de unas 780 hectáreas.

Por otro lado, con este documento se ordenan los núcleos rurales del municipio de manera "prudente y comedida", sin llegar a agotar las máximas posibilidades de crecimiento reconocidas por la Diputación en el Inventario de Núcleos Rurales de Bizkaia, ordenando ocho viviendas en edificaciones de nueva construcción. Abaunza destacó que este PGOU da respuesta a las demandas de carácter urbano en el medio actual, y a la demanda de vivienda, sin llegar a agotar la capacidad de crecimiento reconocida en las Directrices de Ordenación del Territorio vigentes en la actualidad.

En su intervención, la portavoz de EH Bildu, Jone Goirizelaia, remarcó que su grupo se abstuvo "tras un ejercicio de pragmatismo y voluntad negociadora", aunque "el PGOU a aprobar "no es de nuestro agrado". El documento o acuerdo de mínimos suscrito por PNV, PSE y EH Bildu, recoge entre sus diez proyectos dar vía libre a la Casa de las Mujeres en el antiguo edificio de Telefónica en el barrio de San Francisco, la ampliación del Parque de Pikotamendi hacia las laderas de Deusto, por encima de la Universidad, así como la realización de más viviendas dotacionales para jóvenes y también para mayores, entre otros. Ampliar el parque público de vivienda de alquiler en detrimento de la vivienda libre y la retirada del viaducto de Errekalde es otro de los puntos que contempla el plan.

El concejal del PP Gabriel Rodrigo destacó que este nuevo PGOU "va a sobrevivir a cuatro legislaturas, aproximadamente", lo que marca su importancia. Entre las propuestas del PP aceptadas, destacó incrementar la edificabilidad urbanística en el ámbito de Abando en 5.250 metros cuadrados, "lo que supone incrementar un 5%, dirigido exclusivamente a VPO" y la posibilidad de incluir el desarrollo de la ría como medio de transporte.

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Podemos Bilbao, Ana Viñals, criticó la "falta de accesibilidad y transparencia" de la documentación relativa al proceso de realización del PGOU y mostró su rechazo al nuevo documento.

El PGOU

Suelo

58,5% no urbanizable. Clasificación como suelo no urbanizable de una superficie aproximada de 2.375 hectáreas, lo que representa aproximadamente el 58,5% del municipio, a lo que deberá añadirse la que se clasifique de esa misma manera en el Plan de Compatibilización de los Planes Generales de Sondika y Bilbao a promover en el ámbito del 'Área de Artxanda y entorno'.

Pagasarri

780 hectáreas. Mantenimiento y preservación del monte Pagasarri y su entorno como espacio de singular valor natural del municipio; y la consolidación del Plan Especial aprobado para ese ámbito el año 2008. Además, se prevé su ampliación hacia la ladera de Arraiz en unas 92 hectáreas hasta conformar un ámbito de unas 780 hectáreas.

Rural

Ordenación . Ordenación de los núcleos rurales del municipio –Buia, Seberetxe, San Justo y Azkarai– de manera prudente y comedida, sin llegar a agotar las máximas posibilidades de crecimiento reconocidas por la Diputación Foral en el Inventario de Núcleos Rurales de Bizkaia, ordenando ocho viviendas en edificaciones de nueva construcción.

15.314

Viviendas. Respuesta a la demanda de vivienda, sin llegar a agotar la capacidad de crecimiento reconocida en las Directrices de Ordenación del Territorio vigentes en la actualidad, mediante la ordenación de un total aproximado de 15.314 nuevas viviendas..

Barreras

Eliminación. Eliminación de la actual variante de Rekalde, sustituyéndola por una alternativa sur, subterránea en todo su trazado. Soterramiento de la antigua vía de Feve en Zorrotza, soterramiento de las vías de Renfe a su paso por Olabeaga y eliminación de la barrera de Punta Zorrotza. Extensión de la red tranviaria hacia Etxebarri y hacia Barakaldo.

"Este plan va a sobrevivir cuatro legislaturas, lo que da idea de su importancia" Gabriel Rodrigo Concejal del PP

"No es de nuestro agrado pero hemos hecho un ejercicio de voluntad negociadora" Jone Goirizelaia Portavoz del EH Bildu