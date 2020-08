Un vecino de Bilbao lanza un crowdfunding para pagar una prótesis que le permita volver a trabajar

Se llama Ihab, es de Bilbao y tiene 22 años. A los 9 años le detectaron un cáncer en la pierna derecha que luego tuvieron que amputar. Esta situación no ha impedido que este joven salga adelante y continúe su vida con normalidad: juega al fútbol, baila y hasta hace bien poco trabajaba gracias a su fuerza de voluntad y su prótesis. Sin embargo, ha llegado el momento de cambiarla, pero no puede hacer frente a su elevado coste. Por esta razón ha puesto en marcha una recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe que le ayude a conseguir el dinero que necesita.

De hecho, tal como él mismo explica, actualmente se encuentra de baja laboral por no tener una prótesis adecuada. "Estoy en una empresa que se encarga de trasladar a personas con discapacidad, por eso tengo que usar prótesis. El motivo de este mensaje es para pedir su colaboración. Necesito comprar una prótesis nueva ya que la que tengo no me queda y me imposibilita el trabajo", explica el joven en la campaña.

Además, parte de las donaciones irán destinadas a ayudar a su familia, concretamente sus padres y sus tres hermanas a quienes siempre les ha ayudado económicamente desde que comenzó a trabajar. "Trabajo solo medio turno lo que no es suficiente para cubrir mis gastos y los de mi familia", especifica.