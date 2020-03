Las gestiones del registro municipal de Bilbao se centralizan en el edificio San Agustín

El horario de atención es de 10:00 a 13:00 horas .

. Los trámites o las atenciones consideradas no urgentes se pueden realizar vía telemática a través de correo electrónico o por teléfono 94 401 00 10 o 010.

El Consistorio recuerda la posibilidad de realizar vía online cualquier consulta, incidencia, queja o sugerencia sobre los servicios municipales a través del portal Tu Ayuntamiento te escucha.

Las urgencias sociales seguirán atendiéndose en los diferentes Servicios Sociales de Base de cada Distrito.



El Ayuntamiento de Bilbao centraliza el servicio del Registro Municipal General en el edificio de San Agustín (detrás del edificio principal del Consistorio), en horario de mañana de 10:00 a 13:00 horas, y únicamente para la prestación del citado servicio.

Desde el Consistorio se ruega a las personas que hagan uso de estos servicios que respeten las medidas implementadas por el Departamento de Salud de Gobierno vasco. Además de las directrices acordadas para garantizar la seguridad de la plantilla, el Ayuntamiento habilitará dispensadores con geles para la limpieza de manos y se controlará las distancias de seguridad entre los propios usuarios/as y de estos con el personal funcionario. Solo se permitirá una persona por cada puesto de atención y en todas estas instalaciones municipales se ordenará el aforo del público y no se excederá el número de personas permitido.

URGENCIAS SOCIALES



Por su parte, las urgencias sociales seguirán atendiéndose en los diferentes Servicios Sociales de Base de cada Distrito:

Basurto-Altamira. C/ Zankoeta, 1. Tfno.: 94 420 50 57

Casco Viejo. C/ Pelota, 10. Tfno.: 94 415 66 46

Abando-Indautxu. Paseo Uribitarte. Tfno.: 94 420 54 60

Deusto-San Ignacio. Avda Lehendakari Agirre,42. Tfno.: 94 447 76 54

Irala-San Adrián. Jaro Arana, 1. Tfno.:94 421 02 05

Otxarkoaga-Txurdinaga. Zizeruena, 4. Tfno.: 94 473 23 64

Rekalde-Peñaskal. Travesía de Altube, 6. Tfno.: 94 410 51 52

San Francisco-La Peña. Conde Mirasol, 2. Tfno: 94 416 81 33

Santutxu-Bolueta. Circo Amateur C Deportivo, 2. Tfno.: 94 473 47 45

Uribarri-Zurbaran. Castaños, 11. Tfno.: 94 420 59 60

Zorroza. Crta Zorroza-Castrejana, 22. Tfno.: 94 425 23 16