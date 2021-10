El PNV de Arrigorriaga pide soluciones al estado del parque Mendikosolo

Ramas y árboles caídos, zarzas y arbustos que no paran de crecer y las dependencias de una taberna en evidente estado de abandono y con numerosos desperfectos. Es el estado actual del parque Mendikosolo, en Arrigorriaga, justo un año después de que finalizara la vigencia del contrato del servicio unificado de limpieza, mantenimiento y explotación del bar-restaurante. Coincidiendo con este desafortunado aniversario, el grupo municipal de EAJ-PNV ha querido recordar que "Mendikosolo ha sido siempre un precioso lugar de encuentro, un espacio natural que permitía un sinfín de actividades y del que la población de Arrigorriaga se sentía muy orgullosa hasta hace poco más de 12 meses". Sin embargo, "debido a la inacción del equipo de gobierno, ha pasado a ser un lugar abandonado" y la falta de un servicio de mantenimiento y limpieza adecuados "ha llevado a que todas sus zonas, incluidos los lugares de paseo, áreas infantiles o campas, presenten un aspecto triste y gris, muy lejos de lo que eran hace no mucho tiempo", denuncia.

Ante esta situación, el principal grupo de oposición de la corporación local exige al gobierno de EH Bildu y Arrigorriaga Gara "que saque de inmediato del estado de abandono al que ha sometido a este espacio y busque soluciones lo antes posible".

Pérdidas de empleo

Para EAJ-PNV, lo que está haciendo desde hace un año el gabinete liderado por Maite Ibarra es "buscar culpables y excusas en vez de hacer frente a la situación". A la hora de justificar las razones por las que los procesos convocados para la adjudicación de la explotación del bar-restaurante, por un lado, y del servicio de guarda y mantenimiento, por otro, han quedado desiertos "se escudan en procesos judiciales abiertos", pero la formación jeltzale tiene claro que "el motivo solo es uno: la decisión de EH Bildu y Arrigorriaga Gara de no sacar a licitación ni la taberna ni el mantenimiento del parque cuando su anterior contrato finalizó".

Además del estado de abandono en el que se encuentra actualmente el parque, "toda esta pésima gestión ha afectado a la vida de más de 20 personas, y sus familias, que son las que perdieron el trabajo en este lamentable proceso que se ha vivido durante este último año y medio", recuerda. A juicio de esta agrupación política, toda esta situación "pudo haberse evitado si se hubiesen escuchado los ruegos que EAJ-PNV presentó en el pleno de septiembre de 2020, pero como de costumbre, este equipo de gobierno no quiso escuchar a la oposición y decidió que el futuro de estas personas fuera este". Y junto al propio espacio natural y los trabajadores, "los vecinos de Arrigorriaga continúan siendo otros de los grandes damnificados y no entienden cómo un espacio que es de ámbito competencial municipal, que ha estado lleno de vida siempre, sigue abandonado mientras EH Bildu y Arrigorriaga Gara no hacen nada más que echar balones fuera".

La formación jeltzale advierte de que "toda esta dejadez y falta de planificación del equipo de gobierno le va a salir muy caro a toda la ciudadanía, ya que será necesario invertir grandes cantidades de dinero para hacer frente a la rehabilitación de todo este espacio natural, su taberna y accesos, y para pagar todos los gastos generados de los procesos judiciales abiertos, algo que pudo haberse evitado si se hubiese actuado a tiempo". Para EAJ-PNV el tiempo juega ya "en contra de Mendikosolo, de las personas que allí trabajaron y de los bolsillos de los vecinos de Arrigorriaga", pero sigue mostrando su predisposición a "trabajar y aportar propuestas para que este espacio natural pueda algún día recuperar la belleza y la vida que proyectaba hasta que el equipo de gobierno lo echó todo a perder".