Vandalizan el mural por la Memoria Histórica en El Kalero

El mismo día en el que la Asociación de Vecinos de Kareaga colocó una placa y un mural en memoria de los fallecidos que provocó la Guerra Civil y el franquismo, tanto el mural como la placa desaparecieron. Recientemente, desde la asociación de El Kalero se ha llevado a cabo un trabajo de recuperación de la Memoria Histórica, gracias al cual han podido reunir información sobre los hechos sucedidos en el barrio en junio de 1937, durante el bombardeo del barrio por parte de las tropas fascistas.

Se llevó a cabo un humilde acto que sirvió para homenajear a las personas que sufrieron las consecuencias de aquellos ataques, y después del homenaje, se colocaron una placa y un mural en el que se podía leer Kareagan be, Memoria bagara y Oroimena eta Duintasuna (En Kareaga también, somos Memoria y Recuerdo y Dignidad). Pero, según han denunciado desde la asociación vecinal, por la tarde la placa ya había desaparecido y el mural fue vandalizado horas más tarde.

A través de una nota, han declarado que "denunciamos la retirada del mural colocado el domingo 13 de junio, con el que se pretendía recordar los hechos sucedidos en junio de 1937, durante el bombardeo del barrio por parte de las tropas fascistas. Reclamamos por ello el derecho a la libertad de expresión". En el acto se quiso homenajear a todas y todos los basauritarras que fueron víctimas "tras el alzamiento militar de julio de 1936 y su posterior régimen totalitario". Como muestra de todo ello relataron la tragedia de la familia Mancha Agirrebeitia, que residía en El Kalero. Según contaron, "la abuela, la madre, de 39 años, y dos hermanos, de 13 años y siete meses, fueron alcanzados por un obús cuando iban a refugiarse en la boca del túnel del ferrocarril de Feve que une Kareaga con Ollargan", donde actualmente se ubica la plazoleta Kareaga Goikoa 15-17. Murieron en el acto. "El padre Máximo Mancha Carreza fue fusilado en 1938. El hermano mayor desapareció en el frente". Antes de caer el obús, tres de los hermanos "lograron alcanzar el túnel, huyeron a Bilbao y acabaron en Francia". Tiempo después regresaron a la península donde recibieron varias vacunas, lo que provocó la muerte de la hermana. Dos años más tarde, los otros dos hermanos, Enrique y Felipe, volvieron a Basauri, donde "sufrieron la represión franquista, llegando uno de ellos a estar en la cárcel". En 2006, El Social les realizó un reportaje contando su historia.

Sensibilizar

Desde la asociación explicaron que con el acto que llevaron a cabo el pasado día 13 "tratamos de sensibilizar al vecindario en relación con lo acontecido aquí en 1937". El 15 de junio de 1937 "las tropas sublevadas entraban en nuestra localidad. Ya desde el día 12 hubo un intenso intercambio de artillería entre los que luchaban por la libertad y el bando sublevado".

Justo al lado de donde se celebró el acto, "en ese fatídico 15 de junio, una familia —los Mancha Agirrebeitia— junto con otros vecinos y vecinas corrían en busca de refugio hacia el túnel del tren... Sin embargo, no todos llegaron a tiempo al cobijo". Además de la mencionada familia, "en aquel fatídico día hubo más muertos en el barrio; entre ellos el también vecino Aniceto Gurrutxaga Duo. Asimismo, es necesario recordar a nuestro vecino y último alcalde republicano Francisco Perea Ealo, que ante la frustración causada por no poder defender a su pueblo se suicidó el 6 de junio de 1937", cuando los franquistas iban aproximando sus posiciones a las puertas del municipio. "Recuperar la memoria histórica no es sólo rememorar y retroceder en el tiempo, también es un modo de fomentar el pensamiento crítico tan necesario en aras de ir hacia una sociedad mejor, basada en términos de igualdad e libertad". En el homenaje también se leyó un texto sobre la guerra y la mujer.